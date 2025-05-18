Яке свято 18 травня та навіщо цього дня спостерігали за дубом

У неділю, 18 травня, відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День резервіста України, День пам’яті жертв політичних репресій, День боротьби за права кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв, День пам’яті померлих від СНІДу і Всесвітній день випічки.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять мученика Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. Детальніше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 18 травня 2025 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць – Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони та Юлії.

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Усі вони жили в другій половині III століття в місті Анкірі, Галатійської області, і померли за віру в Христа на початку IV століття.

Який сьогодні, 18 травня 2025 року, день в Україні

В Україні 18 травня вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Пам’ятну дату започаткували 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради. Тією ж постановою Рада визнала депортацію кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

Щороку третя неділя травня у календарі – День пам’яті жертв політичних репресій. Подія встановлена, щоб привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Також 18 травня в Україні – День резервіста. Свято було встановлене, враховуючи важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.

Хто святкує день ангела 18 травня 2025 року

Іменини 18 травня відзначають власники таких імен: Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина та Юлія.

Що не можна робити 18 травня 2025 року

18 травня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, відмовляти у допомозі, ображати і ображати. У неділю не рекомендується займатися рукоділлям, працювати вдома та на городі.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна розпочинати нові справи, змінювати роботу – все не заладиться.

Що можна робити сьогодні

У народі 18 травня називали Феодот Вівсяник. Цього дня заведено готувати вівсяну вашу або пекти вівсяне печиво. Святому Феодоту моляться про щедрий врожай.

Цього дня наші предки спостерігали за дубом: якщо листя у дерева вже встигло розпуститися – буде гарний урожай вівса. За повір’ями, якщо сьогодні закохані, взявшись за руки, тричі обійдуть дуб, то проживуть разом довго і щасливо.

Народні прикмети на 18 травня 2025 року

Йде дощ – до гарного врожаю.

Не чути співу птахів – до похолодання.

Місяць у хмарах – чекайте на дощ.

З дуба опадає листя – рік буде неврожайним.

Голосно ворони каркають – до дощу.

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