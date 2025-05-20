Вітання до Дня банківського працівника: слова подяки та добрі побажання

20 травня в Україні відзначають День банківського працівника. Це професійне свято всіх, хто щодня працює над фінансовою стабільністю та економічним розвитком країни.

День банківського працівника в Україні засновано президентським указом у 2004 році, а сама банківська система незалежної держави розпочала свою історію у 1991-му.

Цей день – це не лише вияв поваги до фінансистів, а й визнання важливості банківської справи у формуванні та зміцненні національної валюти.

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День банківського працівника в Україні – привітання в листівках

З нагоди свята Факти ICTV підготували добірку привітань у картинках, щоби ви могли привітати з професійним днем колег, друзів, близьких чи партнерів.

День банківського працівника в Україні – привітання в прозі

Вітаю з Днем банківського працівника! Ваша відповідальність, точність і витримка – основа довіри до фінансової системи. Нехай у роботі буде менше стресу, а в житті – більше радості, тепла і стабільності! Зі святом!

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З професійним святом! Дякую за вашу відданість, за кожну збережену гривню та професіоналізм, який тримає економіку в тонусі. Нехай і в особистому житті завжди буде баланс, достаток і позитивний курс на щастя!

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З Днем банківського працівника! Хай ваша праця завжди буде високо оцінена, а клієнти – вдячні. Бажаю фінансового і душевного добробуту, нових професійних досягнень і надійних партнерів поруч!

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Щиро вітаю з професійним святом! Хай ваші щоденні підрахунки ніколи не помиляються, а в житті завжди додається щастя, віднімається стрес, множиться добробут і ділиться радість.

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З Днем банківського працівника! Ваша щоденна робота – це стабільність для мільйонів людей. Хай вам завжди щастить, нехай кожна трудова копійка повертається добром і вдячністю!

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У День банківського працівника бажаю вам роботи без збоїв та щоденного позитивного балансу! Нехай життя буде таким же впорядкованим і перспективним, як ваші фінансові звіти!

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Вітаю з професійним святом! Нехай у банківській справі все завжди буде під контролем, а в серці панує гармонія. Міцного здоров’я, витримки, процвітання та незмінно гарного курсу у всіх справах!

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