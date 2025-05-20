Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Всесвітній день травматолога 2025: привітання в картинках і прозі

День травматолога - привітання
Фото: Pexels

Щороку 20 травня відзначається Всесвітній день травматолога. Це професійне свято лікарів, які щоденно рятують людей від наслідків переломів, забоїв, вивихів та складних ортопедичних проблем.

Сьогодні варто подякувати травматологам, які відповідально ставляться до своєї роботи і допомагають пацієнтам відновлюватися після важких травм.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання зі Всесвітнім днем травматолога у листівках і прозі. Не забудьте привітати знайомих з професійним святом.

Зараз дивляться

Всесвітній день травматолога – картинки

Всесвітній день травматолога - привітання

Всесвітній день травматолога – привітання

Листівки зі Всесвітнім днем травматолога

Листівки зі Всесвітнім днем травматолога

Картинки до Всесвітнього дня травматолога

Картинки до Всесвітнього дня травматолога

Листівки з Днем травматолога 2025

Листівки з Днем травматолога 2025

Привітання з Днем травматолога

Привітання з Днем травматолога

Привітання зі Всесвітнім днем травматолога в прозі

***

Щиро вітаємо з професійним святом – Днем травматолога! Дякуємо за вашу віддану працю, уважність до деталей і рішучість у найвідповідальніші моменти. Нехай робота приносить вам достаток, а в особистому житті завжди все буде добре!

***

Ви – людина, яка повертає рух і надію. Завдяки вашому професіоналізму, тисячі людей знову ходять, бігають і усміхаються. Бажаю вам енергії, терпіння та побільше щасливих моментів в житті. Зі Всесвітнім днем травматолога!

***

Ви – не просто лікар, а справжній рятівник у критичний момент. Бажаю вам професійного зростання, натхнення і здійснення всіх мрій. Нехай добро, яке ви даруєте, повертається сторицею. З Днем травматолога!

***

Вітаю з професійним святом – Днем травматолога! Від щирого серця бажаю міцного здоров’я, побільше терпіння, сил, вдячних пацієнтів і легкої роботи. Нехай гарний настрій не покидає ніколи, а успіх і удача супроводжують завжди і скрізь.

***

Зі Всесвітнім днем травматолога! Бажаю, щоб в особистому житті взагалі не було травм – ні тілесних, ні душевних. Нехай кожен день зміцнює здоров’я, віру в себе і прагнення до успіху. Бажаю стійкості, мудрості і благополуччя.

***

Читайте також
Календар свят на червень 2025: коли День журналіста, День Конституції та інші дати
календар свят на червень 2025

Календар, Привітання зі святами, Свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь