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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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День Героїв України 2025: привітання в картинках, віршах і прозі

військовий з прапором
Фото: Depositphotos

Щороку 23 травня в Україні відзначають День Героїв – свято всіх борців за незалежність, волю та гідність нашої держави.

В цю дату ми згадуємо лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців, воїнів армії УНР, ОУН, УПА, героїв Небесної Сотні та захисників, які нині дають відсіч російським окупантам.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем Героїв у картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

Надішліть їх своїм рідним, друзям, знайомим або поділіться у соцмережах – аби слова вдячності та шани дісталися кожного, хто бореться за нашу свободу.

День Героїв України – картинки

День Героїв - привітання в листівках

День Героїв – привітання в листівках

Картинки з Днем Героїв України

Картинки з Днем Героїв України

День Героїв України 2025

День Героїв України 2025

Картинки до Дня Героїв України

Картинки до Дня Героїв України

Листівки-привітання з Днем героїв 2025

Листівки-привітання з Днем героїв 2025

Привітання з Днем Героїв України у віршах

***

З Днем Героїв України
Тебе вітаю щиро.
Дякую за твою мужність,
Силу, гідність й віру.

За те, що день і ніч стоїш
На варті миру й світла,
Завдяки тобі живе
Країна наша рідна.

***

У цей день ми вітаємо героїв,
Тих, які нас життям захищають!
Тих, які нам вірити допомагають!
Тих, які ні в чому перешкод не знають!
Тих, які Україну прославляють!

***

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівнянні.

Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищите ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!

***

Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком і днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.

***

Привітання з Днем Героїв України в прозі

***

Вітаємо вас з Днем Героїв, наші захисники!
Схиляємо голови перед вашою мужністю, витримкою і сміливістю. Ви – щит нашої держави, приклад незламності й честі. Бажаємо вам сили, міцного здоров’я, надійного тилу й якнайшвидшого повернення додому. Ми пишаємося вами і вдячні за кожен новий день.

***

З Днем Героїв! Низький уклін кожному, хто зі зброєю в руках і з вірою в серці захищає Україну! У цей день – сильних, сміливих, справжніх героїв – ми молимося за вас, пишаємося вами і віримо, що перемога буде за Україною. Зі святом!

***

Вітаємо наших захисників з Днем Героїв! Дякуємо вам за те, що оберігаєте наші родини, міста, села й майбутнє країни. Молимось за вас і віримо у перемогу. Повертайтеся живими!

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Сьогодні вітаємо всіх героїв України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Бажаємо вам міцного здоров’я, хорошого настрою, сил, мужності, сміливості і професійних успіхів! Зі святом!

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Вітаю з Днем Героїв України! Ця важлива і водночас болісна дата нагадує нам, якою дорогою ціною виборюється свобода. Дякую кожному, хто захищає нашу державу і бореться за незалежність. Сила вашого духу надихає, низький вам уклін! І світла пам’ять тим, кого більше немає з нами!

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