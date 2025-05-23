День Героїв України 2025: привітання в картинках, віршах і прозі

Щороку 23 травня в Україні відзначають День Героїв – свято всіх борців за незалежність, волю та гідність нашої держави.

В цю дату ми згадуємо лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців, воїнів армії УНР, ОУН, УПА, героїв Небесної Сотні та захисників, які нині дають відсіч російським окупантам.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем Героїв у картинках, віршах і прозі.

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День Героїв України – картинки

Привітання з Днем Героїв України у віршах

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З Днем Героїв України

Тебе вітаю щиро.

Дякую за твою мужність,

Силу, гідність й віру.

За те, що день і ніч стоїш

На варті миру й світла,

Завдяки тобі живе

Країна наша рідна.

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У цей день ми вітаємо героїв,

Тих, які нас життям захищають!

Тих, які нам вірити допомагають!

Тих, які ні в чому перешкод не знають!

Тих, які Україну прославляють!

***

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівнянні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

***

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби янгол закрив від біди,

Над тобою розправивши крила,

І шоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком і днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

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Привітання з Днем Героїв України в прозі

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Вітаємо вас з Днем Героїв, наші захисники!

Схиляємо голови перед вашою мужністю, витримкою і сміливістю. Ви – щит нашої держави, приклад незламності й честі. Бажаємо вам сили, міцного здоров’я, надійного тилу й якнайшвидшого повернення додому. Ми пишаємося вами і вдячні за кожен новий день.

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З Днем Героїв! Низький уклін кожному, хто зі зброєю в руках і з вірою в серці захищає Україну! У цей день – сильних, сміливих, справжніх героїв – ми молимося за вас, пишаємося вами і віримо, що перемога буде за Україною. Зі святом!

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Вітаємо наших захисників з Днем Героїв! Дякуємо вам за те, що оберігаєте наші родини, міста, села й майбутнє країни. Молимось за вас і віримо у перемогу. Повертайтеся живими!

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Сьогодні вітаємо всіх героїв України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Бажаємо вам міцного здоров’я, хорошого настрою, сил, мужності, сміливості і професійних успіхів! Зі святом!

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Вітаю з Днем Героїв України! Ця важлива і водночас болісна дата нагадує нам, якою дорогою ціною виборюється свобода. Дякую кожному, хто захищає нашу державу і бореться за незалежність. Сила вашого духу надихає, низький вам уклін! І світла пам’ять тим, кого більше немає з нами!

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