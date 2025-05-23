День Героїв України 2025: усе, що варто знати про значення та традиції свята

Щорічно 23 травня в Україні відзначають День Героїв на честь борців за свободу та незалежність нашої держави усіх часів.

Це день пам’яті та подяки всім, хто віддав життя за Батьківщину, а також тим, хто продовжує цю боротьбу сьогодні.

День героїв України – історія свята

Ідея цього свята виникла ще в середовищі українських націоналістів. Офіційно День Героїв було засновано у 1941 році рішенням II Великого збору Організації українських націоналістів.

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Тоді його назвали Свято Героїв Революції та встановили на 23 травня. Саме цього дня у 1938 році в Роттердамі агент НКВС убив одного з провідників українського визвольного руху, полковника Армії УНР Євгена Коновальця.

Також у травні загинули інші ключові постаті української боротьби Симон Петлюра та Микола Міхновський. Тож останній місяць весни став символічним для вшанування героїв визвольних змагань.

Попри заборону з боку радянської влади, свято зберігалося в середовищі діаспори, а від початку 1990-х років його почали відкрито відзначати в Україні, передусім у західних областях.

Чи є День Героїв України офіційним святом

Станом на 2025 рік День Героїв України не має статусу офіційного державного свята, тобто не затверджений законом або указом президента. Водночас із кожним роком, починаючи від 2014-го, коли РФ почала окупацію українських територій, його стали відзначати все ширше.

У 2023 році Верховна Рада підтримала депутатське звернення до президента з пропозицією надати цьому дню офіційний статус. Ініціативу просувають ветеранські та патріотичні організації, а також громадські діячі. Проте на офіційному рівні свято досі не закріплено.

Як відзначають День Героїв в Україні

День Героїв України традиційно починається з панахид і молебнів у храмах зі згадкою про полеглих оборонців. У містах і селах організовують покладання квітів до пам’ятників, могил воїнів, меморіалів Небесної Сотні, захисників від російської агресії.

У Львові проводиться традиційний Марш Героїв із національними прапорами, портретами полеглих і живими учасниками визвольних змагань. Відбудеться він й цього року. Подібні акції пам’яті проходять в Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку та інших містах.

В інших регіонах проводять урочисті мітинги, відкриття меморіалів, зустрічі з ветеранами російсько-української війни. Зокрема, у Житомирі цього року відкриють новий пам’ятний стенд на Алеї Слави для вшанування загиблих захисників.

У Києві пройде дискусія в Музеї Майдану, а в Національному музеї війни – подія, присвячена героїням України. Адже роль жінок у боротьбі за незалежність держави так само має бути відома та висвітлена. Зокрема й тому, що зараз у лавах ЗСУ служать тисячі захисниць, що хочуть бачити свою країну вільною, сильною та незалежною.

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