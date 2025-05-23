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День морської піхоти України 2025: привітання в картинках, віршах і прозі

День морської піхоти - привітання

Щороку 23 травня відзначається День морської піхоти України. Це професійне свято військовослужбовців, які виконують завдання у складі Військово-морських сил ЗСУ.

Подію започаткували у 2014 році, однак днем святкування тоді було 16 листопада. Дату офіційно змінили у 2018 році, і обрали її невипадково. Саме 23 травня 1918-го гетьман Павло Скоропадський наказав почати формування бригади морської піхоти у складі трьох полків.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем морської піхоти України в листівках, віршах і прозі. Надішліть їх знайомим піхотинцям та подякуйте їм за службу.

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День морської піхоти України – картинки

День морської піхоти України - привітання

День морської піхоти України – привітання

Картинки з Днем морської піхоти України

Картинки з Днем морської піхоти України

Листівки з Днем морської піхоти

Листівки з Днем морської піхоти

День морської піхоти 2025 - дата і привітання

День морської піхоти 2025 – дата і привітання

Привітання з Днем морської піхоти в картинках

Привітання з Днем морської піхоти в картинках

Привітання з Днем морської піхоти України у віршах

***

Бажаю вам у День морської піхоти
Проблем і неприємностей не знати,
І всі справи, і різні турботи
Завжди успішно вирішувати.
Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,
Хай буде успішною служба!

***

Морському піхотинцю шквальний вітер,
Перешкоди, напасті не страшні,
Він не боїться нічого на світі —
Ні підступів ворогів, ні глибини!

Морським вовкам бажаємо сили й відваги
Щоб ворогам не дати втекти
Здоров’я міцного й наснаги
У нелегкій справі — Батьківщину берегти!

***

З Днем морської піхоти вітаю,
Важливе свято Україна відзначає!
Успіхів в усьому бажаю,
І душа нехай від радості співає.
Нехай служба до підвищення веде,
А вдома сім’я завжди з любов’ю жде!

***

Бажаю вам у День морської піхоти
Щоб в житті було менше турбот,
Нехай служба буде легкою,
А в душі не буде тривог.

Нехай поруч будуть побратими,
Що в бою не залишать самих.
Повертайтесь живими й щасливими —
До родин, до дітей, до близьких.

Хай надія не гасне ніколи,
Хай оберігає вас Бог,
Бо ви – захисники нашого дому
Тож побільше вам перемог!

***

Привітання з Днем морської піхоти України в прозі

***

Морські піхотинці – гордість Збройних сил України. Дякуємо вам за мужність, стійкість і відвагу! Бажаємо вам легкої служби, нових перемог, миру і добра в родинах. З професійним святом!

***

Щиро вітаємо мужніх воїнів морської піхоти зі святом! Ви – захист і гордість нашої держави. Хай кожне ваше завдання завершується перемогою, а вдома на вас завжди чекають рідні та близькі.

***

Вітаю з професійним святом – Днем морської піхоти! Бажаю сил і натхнення в боротьбі за незалежність Батьківщини. Завжди вір в себе, йди напролом до своїх мрій та життєвих цілей! Дякую тобі за службу, мужність і відвагу.

***

З Днем морської піхоти України! Ваші рішучість, сила духу та мужність – приклад для кожного українця. Хай ворог вас боїться, а Господь оберігає. Бажаю міцного здоров’я, сил, відваги та мирного неба над головою!

***

У День морської піхоти дякую вам за мужність і відвагу! Бажаю легкої служби, нових перемог, бойового духу, миру і віри у світле майбутнє. Нехай Господь береже вас і вашу родину!

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