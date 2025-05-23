День морської піхоти України 2025: привітання в картинках, віршах і прозі

Щороку 23 травня відзначається День морської піхоти України. Це професійне свято військовослужбовців, які виконують завдання у складі Військово-морських сил ЗСУ.

Подію започаткували у 2014 році, однак днем святкування тоді було 16 листопада. Дату офіційно змінили у 2018 році, і обрали її невипадково. Саме 23 травня 1918-го гетьман Павло Скоропадський наказав почати формування бригади морської піхоти у складі трьох полків.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем морської піхоти України в листівках, віршах і прозі. Надішліть їх знайомим піхотинцям та подякуйте їм за службу.

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День морської піхоти України – картинки

Привітання з Днем морської піхоти України у віршах

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Бажаю вам у День морської піхоти

Проблем і неприємностей не знати,

І всі справи, і різні турботи

Завжди успішно вирішувати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба!

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Морському піхотинцю шквальний вітер,

Перешкоди, напасті не страшні,

Він не боїться нічого на світі —

Ні підступів ворогів, ні глибини!

Морським вовкам бажаємо сили й відваги

Щоб ворогам не дати втекти

Здоров’я міцного й наснаги

У нелегкій справі — Батьківщину берегти!

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З Днем морської піхоти вітаю,

Важливе свято Україна відзначає!

Успіхів в усьому бажаю,

І душа нехай від радості співає.

Нехай служба до підвищення веде,

А вдома сім’я завжди з любов’ю жде!

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Бажаю вам у День морської піхоти

Щоб в житті було менше турбот,

Нехай служба буде легкою,

А в душі не буде тривог.

Нехай поруч будуть побратими,

Що в бою не залишать самих.

Повертайтесь живими й щасливими —

До родин, до дітей, до близьких.

Хай надія не гасне ніколи,

Хай оберігає вас Бог,

Бо ви – захисники нашого дому

Тож побільше вам перемог!

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Привітання з Днем морської піхоти України в прозі

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Морські піхотинці – гордість Збройних сил України. Дякуємо вам за мужність, стійкість і відвагу! Бажаємо вам легкої служби, нових перемог, миру і добра в родинах. З професійним святом!

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Щиро вітаємо мужніх воїнів морської піхоти зі святом! Ви – захист і гордість нашої держави. Хай кожне ваше завдання завершується перемогою, а вдома на вас завжди чекають рідні та близькі.

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Вітаю з професійним святом – Днем морської піхоти! Бажаю сил і натхнення в боротьбі за незалежність Батьківщини. Завжди вір в себе, йди напролом до своїх мрій та життєвих цілей! Дякую тобі за службу, мужність і відвагу.

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З Днем морської піхоти України! Ваші рішучість, сила духу та мужність – приклад для кожного українця. Хай ворог вас боїться, а Господь оберігає. Бажаю міцного здоров’я, сил, відваги та мирного неба над головою!

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У День морської піхоти дякую вам за мужність і відвагу! Бажаю легкої служби, нових перемог, бойового духу, миру і віри у світле майбутнє. Нехай Господь береже вас і вашу родину!

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Фото: 505 окремий батальйон морської піхоти

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