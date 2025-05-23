Яке свято 23 травня 2025 та яку силу мають рослини цього дня

Сьогодні, 23 травня, українці відзначають День Героїв, День морської піхоти України та неофіційний День каштанових свічок.

У світі на цю дату припадають Всесвітній день черепахи, Всесвітній день спортивної боротьби та День щасливої монетки.

Православні віряни 23 травня згадують святого сповідника Михаїла, а також преподобну Євфросинію.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, а також хто святкує іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 23 травня 2025 року

Церква вшановує пам’ять сповідника Михаїла, єпископа Синадського, а також преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької.

Святий Михаїл ще з юності прагнув чернечого життя та був прийнятий до монастиря святим патріархом Тарасієм. Згодом він став єпископом міста Синад і був відомий своєю мудрістю, ревністю до віри та даром чудотворення. У 787 році Михаїл брав участь у Сьомому Вселенському соборі в Нікеї.

Преподобна Єфросинія – княжна з династії Рюриковичів, донька вітебського князя Святослава. Змалку вирізнялася благочестям і прагненням до чернечого життя. У 12 років вона таємно втекла до монастиря й згодом стала ігуменею заснованої нею ж обителі в Сільці біля Полоцька.

Протягом життя Єфросинія вела просвітницьку діяльність, будувала храми, заснувала жіночий і чоловічий монастирі та впливала на духовне й культурне життя Полоцької землі. На схилі літ вона вирушила до Єрусалима, де і знайшла останній прихисток.

Який сьогодні, 23 травня 2025 року, день в Україні

Українці відзначають День героїв – національне свято вшанування борців за волю та незалежність держави. Цей день об’єднує пам’ять про захисників різних історичних періодів: від княжої доби, козацтва, визвольних змагань XX століття до сучасних воїнів, які протистоять російській агресії.

Також 23 травня святкуємо День морської піхоти України. Спочатку свято відзначали 16 листопада, але з 2018 року дату перенесли, аби вшанувати указ гетьмана Павла Скоропадського про створення державної морської піхоти в 1918 році. У цей день дякують військовослужбовцям, які забезпечують оборону на морі, узбережжі, в портах та базах ВМС України.

Крім того, сьогодні відзначається День каштанових свічок. У багатьох містах України зараз квітнуть та милують око каштани, рясно вкриті біло-рожевими свічками. Це гарна нагода зупинитися на мить та звернути увагу на красу навколо.

Хто святкує день ангела 23 травня 2025 року

Сьогодні свої іменини відзначають ті, кого назвали на честь святителя Михайла та преподобної Єфросинії, яких вшановують цього дня.

Крім них привітання з днем ангела приймають жінки та дівчата з іменами Дар’я та Марія. Також цей день особливий для чоловіків та хлопчиків, які носять імена Данило, Панас та Леонтій.

Що не можна робити 23 травня 2025 року

Не працюйте у саду та на городі. Вважалося, що земля в цей день має відпочивати.

Уникайте сварок і негативу, аби не накликати лиха.

Не мийте голову, щоби уникнути проблем на роботі.

Не позичайте гроші та речі – так можна “винести” з дому добробут.

Не робіть необдуманих покупок, адже такі витрати цього дня вважають невдалими.

Що можна робити сьогодні

У цей день віряни традиційно звертаються з молитвами до святителя Михаїла-сповідника та преподобної Єфросинії. Святому Михаїлу моляться про захист від зла та духовну силу, а до Єфросинії – про мир і справедливість, особливо для скривджених і нужденних.

23 травня вважається вдалим часом для посіву огірків. Також цього дня добре зайнятися генеральним прибиранням. Вважається, що очищення оселі від зайвих речей оновлює енергію в домі та приваблює добробут.

За традицією жінки вирушали в цей день до лісу або на луки для збору цілющих трав і коріння. Вірили, що зібрані 23 травня рослини мають особливу силу та краще зберігають свої властивості.

Народні прикмети на 23 травня 2025 року

Дощ цього дня – передвістя дощового літа.

Купчасті хмари на небі до вечора –чекайте на сонце й тепло.

Пташині пісні до світанку – наближається дощ.

Веселка 23 травня віщує добрий врожай меду.

Багато роси вранці на траві – вродять фрукти та ягоди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.