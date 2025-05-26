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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Яке свято 26 травня та чому не можна прибирати після заходу сонця

яке свято 26 травня 2025
Фото: Unsplash

У понеділок, 26 травня, відзначається Всесвітній день лінді-хопу, Всесвітній день рудих та Всесвітній день Дракули. Також на цю дату припадає річниця битви під Корсунем.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять апостола від 70-ти Карпа. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 26 травня 2025 року

Віряни 26 травня згадують святого Карпа, одного з 70-ти апостолів Ісуса Христа.

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Він був супутником Павла під час його апостольських мандрівок. Проповідував вчення Христа на острові Крит та у Фракії. Карпо став першим єпископом Берії Фракійської.

Хто святкує день ангела 26 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Олена, Олена, Ілона.

Що не можна робити 26 травня 2025 року

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бути жадібним. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять цього дня лінуватися і довго спати – проспите удачу. Не рекомендується прибирати й виносити сміття після заходу сонця – можна винести благополуччя. Не можна їсти іншу рибу, крім коропа, інакше постраждає фінансове благополуччя.

Що можна робити сьогодні

Свято 26 травня вважається вдалим для риболовлі. У народі вірили, що на Карпа можна зловити хорошого коропа. Уловом обов’язково ділилися з друзями і рідними.

Народні прикмети на 26 травня 2025 року

  • На вулиці багато комарів – до теплої погоди.
  • Птахи співають ще до світанку – чекайте на дощ.
  • Чути спів зозулі – до спеки.
  • Жаби голосно квакають – найближчі дні будуть дощовими.
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