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Яке свято 28 травня та що заборонено робити, щоб не накликати біду

свято 28 травня 2025
Фото: Unsplash

У вівторок, 28 травня, відзначається Всеукраїнський день краєзнавства, День поліцейського офіцера громади, Всесвітній день розсіяного склерозу, Всесвітній день видри, Міжнародний день дій за здоров’я жінок, День менструальної гігієни і Всесвітній день голоду.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

Яке сьогодні церковне свято – 28 травня 2025 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Він жив у другій половині VIII століття. Із 726 до 775 року, у період іконоборства, був архієпископом Халкідонським.

Зараз дивляться

Микита відрізнявся милосердям і добротою, також він мужньо викривав іконоборчу єресь і проповідував християнство. За свою віру святий зазнав багато страждань, він був підданий мукам і відправлений на заслання. Помер преподобний Микита на початку IX століття. Біля його мощей відбувалися чудеса зцілення.

Який сьогодні, 28 травня 2025 року, день в Україні

Щороку 28 травня відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Метою свята є підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, репрезентації практичних здобутків у цьому напрямку.

Також 28 травня професійне свято відзначають поліцейські офіцери громади- люди, які щодня стоять на варті безпеки та спокою наших громадян.

Хто святкує день ангела 28 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати чоловіків на ім’я Микита.

Що не можна робити 28 травня 2025 року

У день святого Микити заборонено сваритися, лихословити, ображати інших, пліткувати і проявляти байдужість. Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна залишати вікна і двері відчиненими, інакше накличете біду. Також не рекомендується купатися у водоймі.

Що можна робити сьогодні

Святому Микиті можна помолитися, щоб той захистив домашню птицю від хвороб. У народі свято 28 травня називали як Микита Гусятник, оскільки в цей день купували молоденьких гусенят.

Народні прикмети на 28 травня 2025 року

  • Безвітряна погода – врожай буде щедрим.
  • На сонці гріється багато ящірок – буде дощ.
  • Багато роси на траві – до врожаю зерна.
  • У мурашнику багато мурах — чекайте на сильний вітер.
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