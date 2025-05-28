Яке свято 28 травня та що заборонено робити, щоб не накликати біду
У вівторок, 28 травня, відзначається Всеукраїнський день краєзнавства, День поліцейського офіцера громади, Всесвітній день розсіяного склерозу, Всесвітній день видри, Міжнародний день дій за здоров’я жінок, День менструальної гігієни і Всесвітній день голоду.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Микити, єпископа Халкедонського.
- Яке сьогодні церковне свято – 28 травня 2025 року
- Який сьогодні, 28 травня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 28 травня 2025 року
- Що не можна робити 28 травня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 28 травня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 28 травня 2025 року
У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Він жив у другій половині VIII століття. Із 726 до 775 року, у період іконоборства, був архієпископом Халкідонським.
Микита відрізнявся милосердям і добротою, також він мужньо викривав іконоборчу єресь і проповідував християнство. За свою віру святий зазнав багато страждань, він був підданий мукам і відправлений на заслання. Помер преподобний Микита на початку IX століття. Біля його мощей відбувалися чудеса зцілення.
Який сьогодні, 28 травня 2025 року, день в Україні
Щороку 28 травня відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Метою свята є підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, репрезентації практичних здобутків у цьому напрямку.
Також 28 травня професійне свято відзначають поліцейські офіцери громади- люди, які щодня стоять на варті безпеки та спокою наших громадян.
Хто святкує день ангела 28 травня 2025 року
З іменинами сьогодні варто привітати чоловіків на ім’я Микита.
Що не можна робити 28 травня 2025 року
У день святого Микити заборонено сваритися, лихословити, ображати інших, пліткувати і проявляти байдужість. Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна залишати вікна і двері відчиненими, інакше накличете біду. Також не рекомендується купатися у водоймі.
Що можна робити сьогодні
Святому Микиті можна помолитися, щоб той захистив домашню птицю від хвороб. У народі свято 28 травня називали як Микита Гусятник, оскільки в цей день купували молоденьких гусенят.
Народні прикмети на 28 травня 2025 року
- Безвітряна погода – врожай буде щедрим.
- На сонці гріється багато ящірок – буде дощ.
- Багато роси на траві – до врожаю зерна.
- У мурашнику багато мурах — чекайте на сильний вітер.