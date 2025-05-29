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Вознесіння Господнє 2025: привітання в картинках, віршах і прозі

Вознесіння Господнє
Фото: Unsplash

У четвер, 29 травня, християни відзначають Вознесіння Господнє – одне з 12 найбільших церковних свят. Воно припадає на 40-й день після Великодня і символізує вознесіння Ісуса Христа на небо.

У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться та вітають одне одного зі світлим і важливим святом.

Факти ICTV підготували привітання з Вознесінням Господнім в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх рідним і близьким, аби підняти їм настрій та подарувати надію на мирне і щасливе майбутнє.

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Картинки до свята Вознесіння Господнього

Картинки до свята Вознесіння Господнього

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 у віршах

***

З Вознесінням Господнім
Щиро вас вітаю!
Щастя і кохання
У житті бажаю!

Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!

З Вознесінням Господнім вітаю,
Благодаті, щастя й добра,
Небеса хай благословляють,
Не торкнулася щоб вас біда!

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти в мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світлом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і темноти!

***

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 в прозі

***

Вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай цей світлий день наповнить ваше серце благодаттю, а в душі панують гармонія, спокій і віра в краще. Хай Господь завжди буде поруч і оберігає вас!

***

У день Вознесіння Христового бажаю вам віри, яка надихає, надії, що підтримує, та любові, яка об’єднує. Хай небеса чують ваші молитви, а в житті завжди буде місце для добра і радості.

***

Зі святом Вознесіння Христового! У цей світлий день бажаю, щоб усі негаразди минули, а життя наповнилося гармонією, вірою і щастям. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних!

***

У цей сонячний день я вітаю вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаю вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

***

Рідні мої, вітаю з Вознесінням Господнім! Хай свято принесе душевне оновлення й гармонію у дім, зміцнить віру й подарує надію. Нехай Господь щедро благословляє кожного з вас, дарує мир, здоров’я та щастя.

***

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