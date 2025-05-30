Яке свято 30 травня 2025 та чому заборонено ходити до лісу
У п’ятницю, 30 травня, в Україні відзначається День степу. Також на цю дату припадають Міжнародний день картоплі, День жіночої емансипації та Європейський день сусідів.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Ісаакія Далматського.
- Яке сьогодні церковне свято – 30 травня 2025 року
- Який сьогодні, 30 травня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 30 травня 2025 року
- Що не можна робити 30 травня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 30 травня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 30 травня 2025 року
30 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена Далматського. Він жив у IV столітті в Сирії, вів усамітнений, аскетичний спосіб життя.
Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства. У народі Ісаакія шанували як великого пророка. Преподобний став першим ігуменом Далматським. Помер 30 травня 383 року.
Який сьогодні, 30 травня 2025 року, день в Україні
Щороку 30 травня в Україні відзначають День степу. Свято започаткували за ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей, що відбувся 1 березня 2017 року.
Того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника Кам’яні могили, який є традиційним символом охорони українських степів. Метою свята є популяризація українських степів та їхній захист.
Хто святкує день ангела 30 травня 2025 року
З іменинами сьогодні варто привітати чоловіків на ім’я Василь та Яків.
Що не можна робити 30 травня 2025 року
У день Ісаакія не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати когось і ображатися. Заборонено ходити до лісу – може вкусити змія. З цієї ж причини не варто ходити босоніж по траві.
Народні прикмети не радять цього дня заводити нові знайомства – це до нещастя. Також не рекомендується відмовляти в допомозі тому, хто її потребує.
Що можна робити сьогодні
У народі цей день називали Зміїним. Наші предки вірили, що плазуни в цю дату виповзають зі своїх нір, тому варто остерігатися зустрічі з ними. 30 травня можна займатися домашніми справами, працювати на подвір’ї та на городі.
Народні прикмети на 24 травня 2025 року
- Павуки плетуть павутину – до зміни погоди.
- Бджоли мляві – чекайте на спеку.
- Йде дощ – до гарного врожаю грибів восени.
- На шипшині пишні квіти – зима буде суворою і морозною.
- Активно квітнуть черемха та липа – до спекотного літа.