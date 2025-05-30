Яке свято 30 травня 2025 та чому заборонено ходити до лісу

У п’ятницю, 30 травня, в Україні відзначається День степу. Також на цю дату припадають Міжнародний день картоплі, День жіночої емансипації та Європейський день сусідів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Ісаакія Далматського.

Яке сьогодні церковне свято – 30 травня 2025 року

30 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена Далматського. Він жив у IV столітті в Сирії, вів усамітнений, аскетичний спосіб життя.

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Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства. У народі Ісаакія шанували як великого пророка. Преподобний став першим ігуменом Далматським. Помер 30 травня 383 року.

Який сьогодні, 30 травня 2025 року, день в Україні

Щороку 30 травня в Україні відзначають День степу. Свято започаткували за ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей, що відбувся 1 березня 2017 року.

Того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника Кам’яні могили, який є традиційним символом охорони українських степів. Метою свята є популяризація українських степів та їхній захист.

Хто святкує день ангела 30 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати чоловіків на ім’я Василь та Яків.

Що не можна робити 30 травня 2025 року

У день Ісаакія не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати когось і ображатися. Заборонено ходити до лісу – може вкусити змія. З цієї ж причини не варто ходити босоніж по траві.

Народні прикмети не радять цього дня заводити нові знайомства – це до нещастя. Також не рекомендується відмовляти в допомозі тому, хто її потребує.

Що можна робити сьогодні

У народі цей день називали Зміїним. Наші предки вірили, що плазуни в цю дату виповзають зі своїх нір, тому варто остерігатися зустрічі з ними. 30 травня можна займатися домашніми справами, працювати на подвір’ї та на городі.

Народні прикмети на 24 травня 2025 року

Павуки плетуть павутину – до зміни погоди.

Бджоли мляві – чекайте на спеку.

Йде дощ – до гарного врожаю грибів восени.

На шипшині пишні квіти – зима буде суворою і морозною.

Активно квітнуть черемха та липа – до спекотного літа.

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