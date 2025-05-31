Яке свято 31 травня 2025 та яку погоду віщує спів зозулі

Сьогодні, 31 травня, в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Також професійне свято у вебдизайнерів і бортпровідників.

У світі цього дня відзначають Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день папуг, Міжнародний день блондинок та День народження велосипедного спорту.

Православні віряни 31 травня згадують апостола від 70-ти Єрмія та мученика Єрмея.

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Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 31 травня 2025 року

Православна церква вшановує апостола від 70-ти Єрмія – одного з ранніх християнських проповідників, учня апостола Павла. Він служив єпископом у Филипополі (сучасна Болгарія), де навертав язичників до віри у Христа.

Також згадують святого мученика Єрмея – воїна з Кападокії, який відкрито сповідував християнство під час гонінь за правління імператора Антоніна. Його катували за віру, але він дивом лишався живим. Зрештою був страчений мечем, а мощі Єрмея прославилися зціленнями.

Який сьогодні, 31 травня 2025 року, день в Україні

В Україні сьогодні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – професійне свято всіх, хто працює над створенням і поширенням друкованої продукції. Його щорічно святкують в останню суботу травня згідно з указом президента від 1999 року.

Друкарська справа в Україні має глибокі історичні корені – ще у XV столітті з’явилися перші друкарні, а Острозька Біблія 1581 року стала визначним зразком книжкового мистецтва.

Хто святкує день ангела 31 травня 2025 року

Іменини 31 травня відзначають Борис, Микола, Остап, Роман, Пилип і Христина. Цього дня в церковному календарі згадуються святі з такими іменами, тож день вважається особливим для всіх, хто їх носить.

Що не можна робити 31 травня 2025 року

Сваритися та лаятися, тяжко працювати.

Рубати дерева, особливо дуби, які вважалися священними.

Стригти волосся чи нігті, бо, за повір’ям, це негативно вплине на здоровʼя.

Починати нові справи та відмовляти в допомозі нужденним.

Обертатися на оклик, адже вважалося, що це може бути голос нечистої сили.

Що можна робити сьогодні

31 травня вважалося сприятливим днем для посіву бобових культур, таких як квасоля та горох. Існувало повір’я, що посіяні цього дня бобові дадуть щедрий урожай.

Також день був присвячений догляду за кіньми: їх мили, розчісували, годували ласощами та прикрашали, а от працювати не змушували.

Жінки займалися рукоділлям, плели вінки та проводили час у колі подруг, вважаючи цей день дівочим святом.

Народні прикмети на 31 травня 2025 року

Рясна роса зранку – до спекотного дня.

Роса швидко висихає – буде дощ.

Дощить – на багатий урожай, довго дощить – на поганий.

Зозуля довго кує – до хорошої погоди влітку.

Дуб розпустив листя раніше ясена – літо буде посушливим.

Сонце заходить у серпанок – збирається на дощ.

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