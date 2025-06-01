Міжнародний день захисту дітей: привітання в картинках, віршах і прозі
Щороку 1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це важливе свято нагадує нам, що кожна дитина заслуговує на щастя, любов, турботу і безпеку.
У цей день увага суспільства прикута до прав маленьких громадян, їхніх потреб і мрій. А кожен дорослий має замислитися, чи достатньо він робить для того, щоб їхні діти зростали з усмішкою на обличчі та вірою в майбутнє.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем захисту дітей в картинках, віршах і прозі.
Міжнародний день захисту дітей 2025 – картинки
Привітання з Міжнародним днем захисту дітей у віршах
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Першого червня літо настало,
Малим українцям свято подарувало.
Нехай завжди здорові будуть дітки наші,
Бо усмішка дитяча – у світі це найкраще!
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Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
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Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сяє.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
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У День захисту дітей починається літо,
Хай теплом та добром буде дитинство зігріте.
Нехай світ відкривається дітям щоднини,
Бо вони – наше майбутнє надія країни!
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Привітання з Міжнародним днем захисту дітей в прозі
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Любі діти! Бажаємо вам рости у світі, де завжди панують любов, розуміння і мир. Нехай кожен день приносить вам радість, дарує нових друзів і натхнення. Нехай ваше дитинство буде щасливим і безтурботним!
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Дорогі діти, ви – наше майбутнє, наша радість і натхнення. Нехай кожен ваш день буде сповнений яскравих вражень, усмішок і щасливих моментів. Бажаю вам здоров’я, щастя та безтурботного дитинства. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Пам’ятайте, що ви – найцінніше, що у нас є, і ми завжди будемо вас захищати та підтримувати.
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Від щирого серця вітаємо всіх дітей зі святом! Будьте щасливими, здоровими і насолоджуйтеся кожним днем! Нехай у вашому житті буде багато радості, сміху, цікавих відкриттів та захоплюючих пригод.
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У Міжнародний день захисту дітей хочу висловити щиру вдячність батькам. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою. А вам бажаю терпіння, натхнення, міцного здоров’я, достатку, благополуччя та здійснення всіх мрій!
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Вітаю з Міжнародним днем захисту дітей! Бажаю благополуччя в кожну сім’ю. Здоров’я і достатку, душевної теплоти і гармонії, турботи і розуміння. Бережіть дітей, адже вони – наше майбутнє!
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Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей перенесли з 1 червня на 20 листопада. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.