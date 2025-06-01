Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
6 хв.

Міжнародний день захисту дітей: привітання в картинках, віршах і прозі

День захисту дітей
Фото: Unsplash

Щороку 1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це важливе свято нагадує нам, що кожна дитина заслуговує на щастя, любов, турботу і безпеку.

У цей день увага суспільства прикута до прав маленьких громадян, їхніх потреб і мрій. А кожен дорослий має замислитися, чи достатньо він робить для того, щоб їхні діти зростали з усмішкою на обличчі та вірою в майбутнє.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем захисту дітей в картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

Міжнародний день захисту дітей 2025 – картинки

День захисту дітей - привітання

Міжнародний день захисту дітей – привітання

Картинки з Міжнародним днем захисту дітей 2025

Картинки з Міжнародним днем захисту дітей 2025

Привітання в листівках з Міжнародним днем захисту дітей

Привітання в листівках з Міжнародним днем захисту дітей

День захисту дітей - привітання в картинках

Міжнародний день захисту дітей – привітання в картинках

Міжнародний день захисту дітей 2025

Міжнародний день захисту дітей 2025

Привітання з Міжнародним днем захисту дітей у віршах

***

Першого червня літо настало,
Малим українцям свято подарувало.
Нехай завжди здорові будуть дітки наші,
Бо усмішка дитяча – у світі це найкраще!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сяє.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!

***

У День захисту дітей починається літо,
Хай теплом та добром буде дитинство зігріте.
Нехай світ відкривається дітям щоднини,
Бо вони – наше майбутнє надія країни!

***

Привітання з Міжнародним днем захисту дітей в прозі

***

Любі діти! Бажаємо вам рости у світі, де завжди панують любов, розуміння і мир. Нехай кожен день приносить вам радість, дарує нових друзів і натхнення. Нехай ваше дитинство буде щасливим і безтурботним!

***

Дорогі діти, ви – наше майбутнє, наша радість і натхнення. Нехай кожен ваш день буде сповнений яскравих вражень, усмішок і щасливих моментів. Бажаю вам здоров’я, щастя та безтурботного дитинства. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Пам’ятайте, що ви – найцінніше, що у нас є, і ми завжди будемо вас захищати та підтримувати.

***

Від щирого серця вітаємо всіх дітей зі святом! Будьте щасливими, здоровими і насолоджуйтеся кожним днем!  Нехай у вашому житті буде багато радості, сміху, цікавих відкриттів та захоплюючих пригод.

***

У Міжнародний день захисту дітей хочу висловити щиру вдячність батькам. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою. А вам бажаю терпіння, натхнення, міцного здоров’я, достатку, благополуччя та здійснення всіх мрій!

***

Вітаю з Міжнародним днем захисту дітей! Бажаю благополуччя в кожну сім’ю. Здоров’я і достатку, душевної теплоти і гармонії, турботи і розуміння. Бережіть дітей, адже вони – наше майбутнє!

***

Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей перенесли з 1 червня на 20 листопада. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Читайте також
Календар свят на червень 2025: коли День журналіста, День Конституції та інші дати
календар свят на червень 2025

Пов'язані теми:

День захисту дітейПривітання зі святамиСвята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь