Яке свято 1 червня 2025 та як не накликати на будинок пожежу

У неділю, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день рифа, Всесвітній день відповідального туризму, Всесвітній день молока, Всесвітній день батьків, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, Всесвітній день нарцисичного насильства та Міжнародний день людей які подолали рак,

Також на перший день літа припадають День працівників водного господарства України, День меліоратора і День працівників місцевої промисловості.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Юстина Філософа.

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Яке сьогодні церковне свято – 1 червня 2025 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого мученика Юстина. Він був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів.

Юстин мандрував світом, проповідуючи Слово Боже і захищаючи християн. У Римі він заснував свою філософську школу. Під час правління Марка Аврелія на нього донесли владі. Святого віддали під суд міського префекта і відрубали голову. Мощі Юстина зберігаються в церкві Іоанна Хрестителя в Сакрофано.

Який сьогодні, 1 червня 2025 року, день в Україні

У першу неділю червня професійні свята відзначають працівники водного господарства України та меліоратори.

Також на 1 червня 2025 року припадає День працівників місцевої промисловості. Подія була встановлена, “враховуючи вагомий внесок працівників місцевої промисловості у розвиток економіки держави” у серпні 2002 року.

Хто святкує день ангела 1 червня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис і Віра.

Що не можна робити 1 червня 2025 року

У день Юстина заборонено будувати паркани – у давнину вірили, що так можна накликати на будинок пожежу.

Не можна ігнорувати чужі прохання про допомогу й відмовляти в милостині нужденним. Свято припадає на неділю, тому сьогодні не варто займатися фізичною працею. Також заборонено сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і ображатися.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися святому Юстину про добробут в сім’ї та міцне здоров’я. День вважається вдалим для збирання суниці та полуниці, а також для приготування страв з ягід. Цього дня можна збирати й лікарські трави.

Вечір 1 червня рекомендується провести з коханою людиною – тоді союз буде щасливим.

Народні прикмети на 1 червня 2025 року

Вранці чисте і ясне небо – до гарного врожаю жита.

День вітряний – таким буде увесь червень.

Вже зацвіла малина – до спекотного літа і пізньої осені.

Дощить – чекайте на щедрий врожай льону.

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