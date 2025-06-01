Яке свято 1 червня 2025 та як не накликати на будинок пожежу
У неділю, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день рифа, Всесвітній день відповідального туризму, Всесвітній день молока, Всесвітній день батьків, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, Всесвітній день нарцисичного насильства та Міжнародний день людей які подолали рак,
Також на перший день літа припадають День працівників водного господарства України, День меліоратора і День працівників місцевої промисловості.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Юстина Філософа.
- Яке сьогодні церковне свято – 1 червня 2025 року
- Який сьогодні, 1 червня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 1 червня 2025 року
- Що не можна робити 1 червня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 1 червня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 1 червня 2025 року
У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого мученика Юстина. Він був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів.
Юстин мандрував світом, проповідуючи Слово Боже і захищаючи християн. У Римі він заснував свою філософську школу. Під час правління Марка Аврелія на нього донесли владі. Святого віддали під суд міського префекта і відрубали голову. Мощі Юстина зберігаються в церкві Іоанна Хрестителя в Сакрофано.
Який сьогодні, 1 червня 2025 року, день в Україні
У першу неділю червня професійні свята відзначають працівники водного господарства України та меліоратори.
Також на 1 червня 2025 року припадає День працівників місцевої промисловості. Подія була встановлена, “враховуючи вагомий внесок працівників місцевої промисловості у розвиток економіки держави” у серпні 2002 року.
Хто святкує день ангела 1 червня 2025 року
З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис і Віра.
Що не можна робити 1 червня 2025 року
У день Юстина заборонено будувати паркани – у давнину вірили, що так можна накликати на будинок пожежу.
Не можна ігнорувати чужі прохання про допомогу й відмовляти в милостині нужденним. Свято припадає на неділю, тому сьогодні не варто займатися фізичною працею. Також заборонено сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і ображатися.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні можна помолитися святому Юстину про добробут в сім’ї та міцне здоров’я. День вважається вдалим для збирання суниці та полуниці, а також для приготування страв з ягід. Цього дня можна збирати й лікарські трави.
Вечір 1 червня рекомендується провести з коханою людиною – тоді союз буде щасливим.
Народні прикмети на 1 червня 2025 року
- Вранці чисте і ясне небо – до гарного врожаю жита.
- День вітряний – таким буде увесь червень.
- Вже зацвіла малина – до спекотного літа і пізньої осені.
- Дощить – чекайте на щедрий врожай льону.