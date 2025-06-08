Що не можна робити на Трійцю 2025: повний список заборон

Цього року весь християнський світ відзначає Трійцю 8 червня. Одне з найважливіших релігійних свят року припадає на п’ятдесятий день після Великодня та має глибоке духовне і народне значення.

Цей день має бути сповнений радості, тож у народній та церковній традиціях існує чимало заборон, пов’язаних із тим, що не можна робити на Трійцю.

Трійця 2025 – що не можна робити цього дня

Працювати фізично та на землі

Трійця – день духовного піднесення, тому будь-яка важка праця заборонена. Зокрема не можна працювати в городі, саду, копати, орати чи косити траву. Вірили, що цього дня “земля святкує”, тож її не можна турбувати.

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Прибирати, прати, шити

Усі господарські справи, включно з прибиранням, пранням, прасуванням і рукоділлям, слід завершити напередодні. У свято не варто нічого лагодити чи готувати з нуля – це час для молитви та родини.

Купатися у відкритих водоймах

У народі вірили, що на Трійцю у воді активізується нечиста сила – русалки та водяники. Тому купання у річках і ставках цього дня суворо забороняли, щоби не накликати біду.

Ходити в ліс і самому в поле

На Трійцю, за повір’ями, можна зустріти мавок і русалок, тож уникали самотніх прогулянок у лісі чи полі. Згідно з переліком того, що не можна робити на Трійцю, не варто навіть виганяти худобу на пасовища.

Відвідувати кладовище

Померлих згадують у Батьківську суботу перед Трійцею. У саму неділю церква не проводить відспівувань чи похоронів – день присвячено живим і Святому Духу.

Грати весілля

Вважається, що шлюб, укладений на Трійцю, буде нещасливим. Вінчатися не заборонено, але народна традиція радить утриматися. Натомість сватання на Трійцю – добра прикмета.

Стригтися, голитися, обрізати нігті

Існує повір’я, що так може “відрізати” здоров’я чи долю. Тому, якщо ви дотримуєтеся заборон на Трійцю, стрижки й косметичні процедури краще перенести.

Сваритися, лаятися, проявляти злість

Свято Трійці – це день миру, тож заборонено сваритися, з’ясовувати стосунки, ображати інших чи плекати погані думки.

Відмовляти в допомозі

На Трійцю варто бути милосердними. Відмова в допомозі нужденному вважається гріхом, а добрі справи, навпаки, приносять благословення.

Ігнорувати традиції

Не прикрасити дім зеленню – погана прикмета. Так само не варто пропускати святкову службу, якщо є можливість відвідати храм.

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