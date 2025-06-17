Яке свято 17 червня 2025 та чому не варто з’ясовувати стосунки з іншими
У вівторок, 17 червня, відзначається Всесвітній день карате, Всесвітній день крокодила, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, Всесвітній день теселяції та Всесвітній день сміттяра.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 17 червня 2025 року
- Хто святкує день ангела 17 червня 2025 року
- Що не можна робити 17 червня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 17 червня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 17 червня 2025 року
Щороку 17 червня віряни згадують святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами і походили з родини знатного перса-язичника. Їхня мати була християнкою, тому виховала синів у своїй вірі. У зрілому віці братів зарахували до війська гіренського царя Адамундара.
Одного разу Мануїла, Савела та Ісмаїла направили до імператора Юліана для важливих переговорів. Братів прийняли з пошаною, але коли вони відмовилися взяти участь у язичницькому святі, це розгнівало Юліана. Після відмови зректися християнської віри, братів піддали тортурам, а потім обезголовили.
Хто святкує день ангела 17 червня 2025 року
Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита і Пелагея.
Що не можна робити 17 червня 2025 року
Цього дня не можна сваритися і з’ясовувати стосунки, інакше конфлікт затягнеться надовго. Під забороною плітки, заздрощі, жадібність, лайка та образи. Також не варто займатися ремонтом і будівництвом – ці справи можуть не принести бажаного результату.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні можна помолитися і попросити у святих Мануїла, Савела та Ісмаїла благополуччя в сім’ї. Сьогоднішній день вважається сприятливим для домашніх справах – можна прибирати, прати, працювати на городі.
Народні прикмети на 17 червня 2025 року
- Спекотна і сонячна погода – до посушливого літа.
- Сильний вітер – найближчими днями чекайте на негоду.
- Багато мошок і комарів – літо буде дощовим.
- Дощить 17 червня – до гарного врожаю.
- Вранці на траві багато роси – до щедрого врожаю огірків.