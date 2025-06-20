Сьогодні, 20 червня, у світі відзначають одразу кілька важливих і незвичних дат. Серед них – Всесвітній день біженців, Всесвітній день Wi-Fi, Міжнародний день поінформованості про ністагм – захворювання очей, а також День літнього сонцестояння – найдовший день року для мешканців Північної півкулі.

Щороку у третю п’ятницю червня також святкують Всесвітній день ефективності – неофіційне, але актуальне свято продуктивності.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

Факти ICTV дізнавалися більше про історію свят 20 червня, хто святкує іменини, які існують народні прикмети та що можна і не можна робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 20 червня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Він жив на межі III–IV століть, відзначався глибокою освіченістю та мужністю у сповідуванні віри.

Церква згадує його як великого богослова, який залишив після себе низку творів, зокрема тлумачення Святого Письма. Мефодій виступав проти єресей, за що зазнав гонінь. Єпископа обезголовили за відмову зректися Христа.

Хто святкує день ангела 20 червня 2025 року

Сьогодні з іменинами вітають Іванів, Інокентіїв, Теодорів, Федорів та Янів. Ці імена мають давнє походження і несуть у собі глибокі сенси. Тож не забудьте привітати усіх знайомих, кого звати саме так, з днем небесного покровителя, побажавши духовної підтримки, мудрості та миру в серці.

Що не можна робити 20 червня 2025 року

Піддаватися гніву, заздрості, агресії та іншим руйнівним емоціям.

Починати важливі справи, підписувати договори або робити великі фінансові вкладення.

Перебувати у великих скупченнях людей – зростає ризик конфліктів і небезпек.

Переїдати, вживати алкоголь або каву – це може спровокувати надмірну збудливість.

Інтимні стосунки цього дня небажані, бо можуть виснажити й фізично, й емоційно.

Що можна робити сьогодні

20 червня – вдалий день для завершення розпочатих справ, особливо тих, які давно тягнулися. Це час рішень і звільнення від усього зайвого.

Добре провести генеральне прибирання вдома, очистити простір святою водою чи димом ялівцю, внести до оселі речі зі святим змістом.

Якщо у вас є старі проблеми, настав момент, коли їх можна раз і назавжди вирішити, розрубавши, як Гордіїв вузол.

Народні прикмети на 20 червня 2025 року

Якщо ніч після сонцестояння тепла, зима буде м’якою.

Багато роси зранку – до гарного врожаю.

Бджоли активно літають – чекайте ясної погоди.

Сонце заходить у хмари – на дощ наступного дня.

Якщо на дубі з’явилось багато жолудів, зима буде сувора.

