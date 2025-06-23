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День державної служби України 2025: яскраві привітання в картинках

День державної служби України 2025
Фото: Факти ICTV

Традиційно 23 червня в Україні відзначають День державної служби – професійне свято людей, які працюють у центральних і місцевих органах влади, міністерствах, державних агентствах та адміністраціях.

У 2025 році ця дата припадає на понеділок, тож це чудова нагода подякувати держслужбовцям за відданість справі, відповідальність і сумлінну працю.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем державної служби України в картинках. Поділіться ними з колегами, друзями чи знайомими.

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День державної служби

День державної служби – дата

Зазначимо, що День державної служби в Україні відзначають з 2003 року. Подію започаткував президент Леонід Кучма. Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

Наприкінці першого місяця літа українці відзначатимуть й низку інших важливих свят, зокрема День митника та День Конституції. Календар свят на червень 2025 року – у нашому матеріалі.

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