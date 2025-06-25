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Міжнародний день митника 2025: слова вдячності фахівцям своєї справи

День митника 2025 - привітання
Фото: Факти ICTV

25 червня в Україні відзначають Міжнародний день митника 2025 — професійне свято тих, хто стоїть на захисті економічної безпеки країни, бореться з контрабандою, забезпечує справедливу торгівлю та дотримання митного законодавства.

Це привід подякувати фахівцям, які працюють на стратегічному напрямі. Адже саме митники першими стикаються з ризиками сірого імпорту, тіньових схем і порушень правил міжнародної торгівлі.

Факти ICTV підготували привітання у Міжнародний день митника 2025 у картинках, віршах та прозі.

Зараз дивляться

Міжнародний день митника 2025 – привітання в картинках

Ті, хто хоче подякувати митникам за допомогою листівки, знайдуть тут кілька гарних та влучних ідей.

День митника 2025 - привітання

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 в картинках

День митника 2025 - привітання

Листівки до Міжнародного дня митника 2025

День митника 2025 - привітання

З Міжнародним днем митника – листівки

День митника 2025 - привітання

Картинки з привітанням до Міжнародного дня митника 2025

День митника 2025 - привітання

З Міжнародним днем митника – найкращі привітання

Міжнародний день митника 2025 – привітання у віршах

Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.

В час цей святковий
Прийміть привітання
З Днем митника вас!
Хай здійсняться бажання!

***

Навіть миша не проскочить
Повз пильну митну службу!
Бо там заслін поставлять
Для контрабанди мужньо!

Хай твої будні, митнику,
Завжди минають гладко,
Ніхто хай не порушує
На митниці порядку!

***

У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
Бо це в митника в крові –
Перевіряти вантажі!
З Днем митника!

Міжнародний день митника 2025 – привітання у прозі

З Міжнародним днем митника! Дякуємо за вашу витримку, уважність і принциповість. Нехай кожен день приносить впевненість у правильності обраного шляху, гідну оцінку роботи й мир у серці!

***

Щиро вітаємо з професійним святом! Ваша праця – це захист економіки, порядку та законів. Бажаємо сил, мудрості, здоров’я та натхнення в кожному новому виклику!

***

Зі святом митника! Ваша служба може бути непомітна для громадян, але саме ви щодня боретеся з контрабандою та захищає інтереси держави. Бажаємо спокійних змін, гідної зарплати та поваги суспільства!

***

Вітаємо з Міжнародним днем митника! Хай у роботі буде менше стресів, у колективі панує взаєморозуміння, а у вашій щоденній праці – порядок і результат!

***

З професійним святом! Бути митником – значить ухвалювати рішення, що впливають на всю країну. Бажаємо чіткості в роботі, підтримки в колективі й тепла вдома!

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