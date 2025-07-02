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Яке свято 2 липня 2025 та чому цього дня заборонено лінуватися

свято 2 липня 2025
Фото: Unsplash

У середу, 2 липня, в Україні відзначається День податківця. Також на цю дату припадають Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО та Всесвітній день дикобраза.

У церковному календарі сьогодні – покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 2 липня 2025 року

Православні віряни 2 липня відзначаєють свято покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Цю пам’ятну подію започаткував святий Патріарх Фотій.

Зараз дивляться

У V столітті, під час правління Лева Великого, чесну ризу (тобто одяг) Божої Матері було переміщено в Константинополь з Палестини. Пізніше біля Влахернської затоки збудували храм, щоби зберігати у ньому дорогоцінну святиню християнства.

Який сьогодні, 2 липня 2025 року, день в Україні

2 липня професійне свято відзначають працівники податкової служби України. Подія була встановлена указом президента Володимира Зеленського у 2020 році, “враховуючи значну роль працівників державної податкової служби в реалізації державної податкової політики”.

Хто святкує день ангела 2 липня 2025 року

Цього дня свої іменини відзначають власники імені Арсеній. Привітайте своїх знайомих та друзів теплими словами чи листівкою.

Що не можна робити 2 липня 2025 року

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не рекомендується сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість.

Народні прикмети не радять багато розмовляти з жінками, інакше накличете на себе неприємності. Не варто вирушати в далеку дорогу – вона буде невдалою. Також 2 липня категорично заборонено лінуватися – в домі не буде миру і достатку.

Що можна робити сьогодні

У народі вірили, якщо вранці вмитися джерельною водою, а потім витертися вишитим рушником, то здоров’я значно покращиться. Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі.

Згідно з місячним календарем, 2 липня можна активно розвивати нові проєкти. Рекомендується поступово збільшувати фізичні та інтелектуальні навантаження.

Народні прикмети на 2 липня 2025 року

  • На траві багато роси – чекайте на зливу.
  • Спекотний день – така погода буде ще довго.
  • Птахи низько літають – до дощу.
  • На деревах з’явилося жовте листя – осінь буде ранньою.
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