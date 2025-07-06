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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Яке свято 6 липня 2025 та чому варто походити босоніж по траві

свято 6 липня 2025 року
Фото: Unsplash

У неділю, 6 липня, відзначається День Військово-Морських Сил ЗСУ, День працівників морського та річкового флоту, Всесвітній день поцілунків, Всесвітній День кардіолога та Всесвітній день боротьби із зоонозами.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

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