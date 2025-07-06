Яке свято 6 липня 2025 та чому варто походити босоніж по траві

Яке сьогодні церковне свято – 6 липня 2025 року

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять монаха-відлюдника Сисоя Великого.За походженням Сисой був коптом, жив в Єгипетській пустелі в печері, в якій до нього проживав преподобний Антоній.

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Згідно з житієм, Сисой навчав смиренню і надії на милосердя Бога. Від Господа він отримав дар чудотворення. Святий помер в 429 році в оточенні своїх учнів.

Який сьогодні, 6 липня 2025 року, день в Україні

Традиційно в першу неділю липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ та День працівників морського та річкового флоту.

Професійні свята були встановлені наказами президента Петра Порошенка у 2015 році.

Хто святкує день ангела 6 липня 2025 року

День ангела 6 липня відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна та Юліана. Не забудьте привітати рідних та знайомих з іменинами.

Що не можна робити 6 липня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лайки, пліток, заздрощів, образ та байдужості.

Народні прикмети кажуть, що жінкам 6 липня заборонено прибирати в будинку і займатися іншими домашніми справами – це має робити чоловік.

Також сьогодні не рекомендується поспішати, інакше справи закінчаться не так, як ви того хотіли.

Що можна робити сьогодні

У народі Сисоя Великого вважали покровителем хліборобів, тому сьогодні заведено молитися про щедрий врожай.

6 липня святий віддає усю цілющу силу природі, тож потрібно раніше прокинутися та босоніж походити по траві. Наші предки вірили, що роса цього дня має цілющі властивості, надасть енергії і здоров’я.

Згідно з місячним календарем, 6 липня варто концентруватися на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Збалансовуйте високу активність з відпочинком.

Народні прикмети на 6 липня 2025 року