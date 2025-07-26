Яке свято 26 липня 2025 та чому не варто обговорювати особисте життя

У суботу, 26 липня, відзначається Міжнародний день декору, День парашутиста, День есперанто, Міжнародний день збереження мангрових екосистем, Всесвітній день тофу, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше та День холістичної терапії.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Єрмолая. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 26 липня 2025 року

У церковному календарі 26 липня – день пам’яті святого мученика Єрмолая. Він був пресвітером та навертав язичників у християнську віру.

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Він навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений в Нікомедії у 305 році.

Хто святкує день ангела 26 липня 2025 року

Іменини 26 липня відзначають власники імен Гнат, Сергій та Федір. Не забудьте привітати зі святом знайомих, які носять одне з цих імен.

Що не можна робити 26 липня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, лінуватися, проявляти байдужіть і жорстокість. Заборонено викидати хліб – краще віддати його тваринам.

Народні прикмети не рекомендують обговорювати з кимось своє особисте життя, інакше все піде шкереберть.

Що можна робити сьогодні

26 липня можна займатися домашніми справами, працювати в полі та на городі. Цього дня наші предки починали робити заготовлення з яблук на зиму, також варили компоти, робили домашнє вино.

Сьогодні варто знайти час для улюбленого хобі та відпочинку. Також можна зустрітися з друзями і рідними. 26 липня сприятливий день для прийому гостей вдома.

Народні прикмети на 26 липня 2025 року

Біля водойм стрибають жаби – скоро буде дощ.

Чутно спів зозулі – до теплої осені.

Пожовкла липа – осінь буде ранньою.

Мухи стали дуже настирливими, кусаються – задощить.

Сильний дощ 26 липня – до поганого врожаю.

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