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Марина Терюханова, редакторка стрічки
6 хв.

День молоді у 2025 році: історія, дата святкування та традиції

День молоді 2025
Фото: Pexels

День молоді – це привід звернути увагу на покоління, яке зараз формує майбутнє країни. Йдеться не лише про студентів, а про всіх активних молодих людей, які працюють, навчаються, займаються волонтерством чи ведуть власну справу.  

Факти ICTV дізнавалися, коли День молоді у 2025 році та як його святкуватимуть. 

День молоді: дата у 2025 році 

День молоді 2025 в Україні відзначається 12 серпня. Це офіційна дата, встановлена відповідно до міжнародного календаря, і вона не змінюється з року в рік. 

Зараз дивляться

Раніше в Україні День молоді припадав на останню неділю червня. Але з 2022 року святкування перенесли на 12 серпня (Указ Президента України №333/2021), щоб узгодити його з Міжнародним днем молоді, який запроваджено ООН. Таким чином, у 2025 році українці святкують День молоді у вівторок, 12 серпня. 

Що означає свято День молоді та які традиції

Формальних традицій у цього свята небагато, але є кілька загальних речей, які повторюються з року в рік. 

День молоді, традиції святкування: 

  • Зокрема це відкриті заходи, такі як концерти, лекції, форуми та квести, які проводять місцеві громади, виші або громадські організації. 
  • Обговорення проблем молоді. Це теми зайнятості, освіти, еміграції та участі у політиці. 
  • Нагородження активних молодих людей за волонтерство, спортивні досягнення або ініціативи у громадах. 

Як святкуватимуть День молоді у 2025 році 

За інформацією Львівської міської ради, цого року Львів, який став Молодіжною столицею Європи 2025, готує масштабне святкування Дня молоді, яке триватиме цілих три дні, з 9 по 12 серпня. І це не просто традиційне свято, а справжній марафон подій, що пройдуть не лише у Львові, а й у Києві. 

9 серпня – День лідерів та фестиваль у Шевченківському гаю 

Перший день відкриється церемонією нагородження СМІЛИВІ 2025, яка вшановує молодих людей, які проявили себе у складних обставинах. Це волонтери, активісти, новатори. Потім у Шевченківському гаю розгорнеться великий молодіжний фестиваль: музика, творчі майстер-класи, інтерактиви і просто живе спілкування. Вхід  безкоштовний. 

Також у цей день відбудеться спідфрендинг. Це короткі неформальні розмови молоді з урядовцями і політиками, щоб почути одне одного без посередників. 

10 серпня – День спорту і духовності 

Другий день поєднає спорт і духовні цінності. Вранці пройде перша молодіжна літургія просто неба у Митрополичих садах і це нова традиція для Львова. Там же відкриють пам’ятник, який символізує прагнення молоді змінювати світ. 

Ввечері на стадіоні Україна відбудеться товариський футбольний матч між молодіжними командами, а для глядачів нетворкінг і можливість познайомитися з новими людьми та обмінятися ідеями. 

12 серпня – Український молодіжний форум у Києві 

Цьогорічний День молоді завершується у столиці, де відбудеться масштабний молодіжний форум і головна платформа для діалогу активної молоді з усієї країни. Львівська молодь, як Молодіжна столиця Європи, долучається до організації, щоб поділитися своїм досвідом і разом формувати майбутню молодіжну політику. 

У 2018 році Львів став Молодіжною столицею України, тож з того часу тут відкрили молодіжні центри, провели великі фестивалі і створили активну мережу підтримки молоді. Цей досвід допоміг Львову отримати титул Молодіжної столиці Європи 2025. 

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