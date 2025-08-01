Коли Великдень у 2026 році: точна дата святкування для православних і католиків

Великдень – це одне з найголовніших свят у християнстві, яке вшановує Воскресіння Ісуса Христа, символізуючи перемогу життя над смертю та надію на оновлення.

На відміну від Різдва, дата якого є сталою (25 грудня за григоріанським календарем або 7 січня за юліанським), день святкування Великодня змінюється щороку. Це пов’язано з астрономічними чинниками, а саме з фазами Місяця та датою весняного рівнодення.

У зв’язку з цим Великдень може припадати на будь-яку неділю в період між кінцем березня та початком травня. Факти ICTV дізнавалися, якого числа Великдень у 2026 році.

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Як обчислюється дата Великодня

Традиція визначення дати Великодня має свої витоки ще у IV столітті. У 325 році, під час Першого Вселенського собору, було ухвалено рішення святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня). Це правило стало основою для подальших розрахунків.

Раніше дату щорічно визначав Олександрійський патріарх і передавав її до Риму. Проте з часом єдине обчислення було втрачено, й тепер східні (православні) та західні (католицькі) церкви користуються різними системами визначення, адже в них різні календарі.

Чому православний і католицький Великдень часто не збігаються

Розбіжність у датах пов’язана з тим, що в XVI столітті католицька церква перейшла на григоріанський календар. Православна ж церква залишилася на юліанському календарі.

Це призвело до того, що католики розраховують дату Великодня за григоріанською пасхалією, а православні за старішою олександрійською. І хоча іноді обчислення збігаються, зазвичай православний і католицький Великдень припадають на різні дні.

Коли святкують Великдень у 2026 році

У 2025 році дата святкування Великодня для православних і католиків збіглася, отже обидві конфесії відзначали це свято 20 квітня. Востаннє подібне співпадіння відбувалося у 2017 році, а наступного разу воно очікується у 2028-му.

У 2026 році дати святкування розійдуться:

Православний Великдень у 2026 році відзначатимуть 12 квітня.

Католицький Великдень у 2026 році припадає на 5 квітня.

Незважаючи на календарні розбіжності, суть Великодня залишається спільною для всіх християн. Це день, що вшановує воскресіння Христа, дарує надію на духовне оновлення та об’єднує родини в атмосфері радості, миру й любові.

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