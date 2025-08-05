Яке свято 5 серпня 2025 та що не треба брати до рук цього дня
Сьогодні, 5 серпня, в Україні православні християни відзначають Передсвято Преображення Господнього та вшановують пам’ять праведної Нонни – матері святого Григорія Богослова, а також мученика Євсигнія.
У світі ця дата насичена незвичними подіями – це Всесвітній день устриць, Міжнародний день світлофора, День спідньої білизни та День свіжого дихання. Кожне з цих свят привертає увагу до важливих аспектів нашого повсякденного життя – від безпеки на дорозі до особистої гігієни.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 5 серпня – дізнавайтеся, що можна й не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 5 серпня 2025 року
- Хто святкує день ангела 5 серпня 2025 року
- Що не можна робити 5 серпня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 5 серпня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 5 серпня 2025 року
5 серпня православні християни відзначають Передсвято Преображення Господнього – одного з найважливіших дванадесятих свят, також відомого як Яблучний Спас. Це день приготування до великих урочистостей, що символізують світло Божественної слави, явлене Ісусом Христом на горі Фавор.
Також 5 серпня вшановують пам’ять праведної Нонни – матері святого Григорія Богослова. Її життєвий шлях став прикладом глибокої віри, терпіння та сили молитви. Саме завдяки її духовній стійкості чоловік Нонни прийняв християнство та став єпископом, а син вважається одним із найвидатніших отців церкви.
Цього ж дня згадують святого мученика Євсигнія – воїна з Антіохії, який прослужив у війську 60 років, а в старості був страчений за вірність Христу під час гонінь за правління імператора Юліана Відступника.
Хто святкує день ангела 5 серпня 2025 року
У вівторок, 5 серпня, іменини відзначають Івани та Юхими, а також Марії, Дарини та Христини.
Не забудьте привітати близьких, які носять ці імена, з днем ангела.
Що не можна робити 5 серпня 2025 року
- Лінуватися, довго спати, сваритися чи заздрити.
- Вживати м’ясо, алкоголь та нікотин.
- Працювати на городі після обіду, брати до рук гострі предмети без потреби.
- Давати непрохані поради.
- Порушувати правила та режим.
Що можна робити сьогодні
5 серпня – день любові, спокою і внутрішніх пошуків. Рекомендується усамітнитися, помедитувати, звернутися до свого внутрішнього “я”.
Корисно займатися духовними практиками, читати, молитися, слухати тиху музику. Фізичну активність краще звести до легких вправ на розтягнення – наприклад, хатха-йоги. Можна робити масаж, відновлювати тіло й нервову систему.
У бізнесі день не підходить для угод і фінансових операцій, однак сприятливий для благодійності й підтримки інших.
Народні прикмети на 5 серпня 2025 року
- Якщо калина вже червона, осінь буде ранньою.
- Грім зранку – до кількох днів спеки.
- Голосно кумкають жаби – погода покращиться.
- Туман увечері – серпень буде спекотним.
- Яскраві зорі на світанку – на зміну погоди.