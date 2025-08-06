Яблучний Спас 2025: теплі привітання зі світлим святом Преображення

У середу, 6 серпня, віряни відзначають одне з найбільш важливих літніх свят – Яблучний Спас, або Преображення Господнє.

Це день, коли в церкві освячують перші плоди нового врожаю, а вдома сім’я збирається за святковим столом. Сьогодні варто привітати всіх рідних зі світлим святом Преображення Господнього.

Факти ICTV підготували привітання з Яблучним Спасом 2025 в картинках, віршах і прозі, аби ви потішили близьких серцю людей.

Зараз дивляться

Яблучний Спас 2025 – привітання в картинках

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Яблучним Спасом вітаю,

Миру, щастя і злагоди бажаю.

Щоби жили на своїй землі,

Горя й бід не знали взагалі.

***

З Яблучним Спасом вас вітаю,

Здоров’я, радості, щастя бажаю.

Щоб здійснювалися мрії, надії, бажання,

Щоби було духовне й ментальне зростання.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди успішні й здорові,

Жили в мирі, щасті й Божій любові.

***

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

***

Вітаю з Яблучним Спасом, святом Преображення Господнього! Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, гармонії в душі, щедрого вржаю і, звичайно ж, смачних яблук. Нехай береже вас Господь. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю з Преображенням Господнім! Нехай Яблучний Спас наповнить ваше життя щастям, нехай сил і терпіння вистачає на важливі справи, а в серці завжди живе любов і радість.

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає твій дім від негараздів і бід, тривог і смутку. Нехай терпіння, мудрість і щирість принесуть свої плоди, зроблять життя простим і радісним. Нехай стиглі яблучка наповнять дім ароматом щастя!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Здоров’я вам та миру! Нехай рік буде вдалим, урожай щедрим, а життя солодким. Нехай Господь допоможе подолати всі труднощі та негаразди.

***

У світле свято Яблучного Спаса бажаю тобі радості, удачі та добра! Нехай твоє життя буде багате на щедрі дарунки, а в душі завжди буде сонячно! Вітаю з Преображенням Господнім!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.