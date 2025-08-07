Яке свято 7 серпня 2025 та кого не можна ображати
Сьогодні, 7 серпня, у світі відзначають День особливо безглуздої упаковки. Це екологічна ініціатива, що закликає до раціонального використання ресурсів. Також святкують День професійного спікера – тих, хто вміє надихати словом і сміливо виходить до аудиторії.
В Україні віряни цього дня вшановують пам’ять святого преподобномученика Дометія, а також преподобного Пимена Печерського.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 7 серпня – дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 7 серпня 2025 року
- Хто святкує день ангела 7 серпня 2025 року
- Що не можна робити 7 серпня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 7 серпня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 7 серпня 2025 року
Цього дня православні християни вшановують пам’ять двох подвижників – преподобного Пимена Печерського та святого преподобномученика Дометія.
Преподобний Пимен Печерський жив у XI столітті й був прикладом великого терпіння та духовної сили. З дитинства паралізований, він не просив у Бога зцілення, а навпаки – молився про продовження страждань, щоб через них здобути спасіння.
Понад 20 років він провів у лежачому стані, не маючи можливості самостійно себе обслуговувати. Попри байдужість оточення, Пимен не нарікав і молився за тих, хто доглядає хворих.
Святий Дометій був родом із Персії та прийняв християнство за часів правління Костянтина Великого. Після хрещення він став монахом і вів аскетичне життя, усамітнившись у гірській печері. Його молитви та дива зцілення навернули багатьох до віри.
Пізніше Дометій разом із двома учнями прийняв мученицьку смерть – їх закидали камінням за наказом Юліана Відступника.
Хто святкує день ангела 7 серпня 2025 року
Іменини сьогодні відзначають чоловіки та хлопчики з іменами Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій та Петро.
Привітайте рідних, друзів або колег із днем ангела – добре слово та щирі побажання завжди доречні.
Що не можна робити 7 серпня 2025 року
- Працювати довго за комп’ютером, читати або дивитися телевізор – цього дня очі дуже вразливі.
- Курити, а також надто часто дивитися в дзеркало.
- Ображати лелек – це вважається поганою прикметою.
- Ввечері виходити з дому – за народними уявленнями, це може притягнути хворобу.
- Вживати м’ясо та алкоголь.
- Бути байдужими до близьких.
Що можна робити сьогодні
7 серпня – день пошуку істини, внутрішньої роботи над собою та боротьби з негативними рисами характеру. Це сприятливий період для самовдосконалення, розвитку хобі, нових починань та формування корисних звичок.
Сьогодні варто звернути увагу на якість їжі: їжте тільки свіже, бажано саме те, що вам смакує. День сприяє порядку й логіці – ідеально підійде для організації робочого простору, наведення ладу в документах або речах.
Також сприятливо підстригти волосся – це обіцяє покращення матеріального становища, схвалення від керівництва та загальну активізацію успіху в кар’єрі.
Народні прикмети на 7 серпня 2025 року
- Ранковий туман швидко зникає – до гарної погоди.
- Лелеки готуються до відльоту – осінь буде ранньою.
- Павуки сховались – буде негода.
- Яскраве сонце на світанку – на дощ.
- Веселка увечері – до тепла.
- Йде дощ – залишок літа буде дощовим.