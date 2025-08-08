Церковний календар на вересень 2025: коли Різдво Богородиці та Воздвиження

Вересень у церковному календарі розпочинає новий літургійний рік. Уже в перші дні місяця віряни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, а згодом – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ці свята належать до дванадесятих і мають особливе значення для православних християн.

Крім великих свят, перший місяць осені насичений днями памʼяті святих, мучеників і праведників. Традиційно, всі дати подано за новоюліанським календарем, якого з вересня 2023 року дотримується Православна Церква України. До слова, саме зараз витікає дворічний термін, що мали парафії на перехід.

Церковні свята у вересні 2025 року

1 вересня – початок церковного року, святого Симеона Стовпника і матері його;

2 вересня – святого мученика Маманта, преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського;

3 вересня – священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, преподобного Феоктиста;

4 вересня – священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, пророка Мойсея Боговидця;

5 вересня – пророка Захарії, батька святого Йоана Хрестителя;

6 вересня – Чудо архангела Михаїла в Хонах, святих мучеників Євдоксія і тих, що з ним;

7 вересня – передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, святого мученика Созонта;

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

9 вересня – передсвято Воздвиження, святих праведних Йоакима і Анни, мученика Северіяна;

10 вересня – передсвято Воздвиження, святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

11 вересня – преподобної Теодори Олександрійської;

12 вересня – відання Різдва Пресвятої Богородиці, священномученика Автонома;

13 вересня – передсвято Воздвиження, священномученика Корнилія;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (піст);

15 вересня – великомученика Микити;

16 вересня – великомучениці Євфимії;

17 вересня – святих мучениць Софії, Віри, Надії та Любові;

18 вересня – преподобного Євменія, єпископа Гортинського;

19 вересня – мучеників Трохима, Савватія і Доримедонта;

20 вересня – великомученика Євстратія і з ним інших, мучеників Михаїла і Теодора (Чернігівських);

21 вересня – відання Воздвиження, апостола Кондрата;

22 вересня – священномученика Фоки, пророка Йони;

23 вересня – зачаття святого Йоана Хрестителя;

24 вересня – первомучениці і рівноапостольної Теклі;

25 вересня – преподобної Євфросинії;

26 вересня – апостола і євангелиста Івана Богослова;

27 вересня – мучеників Калістрата і дружини його, преподобного Ніла Ґротаферського;

28 вересня – сповідника Харитона, святого В’ячеслава;

29 вересня – преподобного Киріяка, самітника;

30 вересня – священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

