Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

Церковний календар на вересень 2025: коли Різдво Богородиці та Воздвиження

церковний календар на вересень 2025
Фото: Pexels

Вересень у церковному календарі розпочинає новий літургійний рік. Уже в перші дні місяця віряни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, а згодом – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ці свята належать до дванадесятих і мають особливе значення для православних християн.

Крім великих свят, перший місяць осені насичений днями памʼяті святих, мучеників і праведників. Традиційно, всі дати подано за новоюліанським календарем, якого з вересня 2023 року дотримується Православна Церква України. До слова, саме зараз витікає дворічний термін, що мали парафії на перехід.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на вересень 2025 року – день за днем.

Зараз дивляться

Церковні свята у вересні 2025 року

  • 1 вересня – початок церковного року, святого Симеона Стовпника і матері його;
  • 2 вересня – святого мученика Маманта, преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського;
  • 3 вересня – священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, преподобного Феоктиста;
  • 4 вересня – священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, пророка Мойсея Боговидця;
  • 5 вересня – пророка Захарії, батька святого Йоана Хрестителя;
  • 6 вересня – Чудо архангела Михаїла в Хонах, святих мучеників Євдоксія і тих, що з ним;
  • 7 вересня – передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, святого мученика Созонта;
  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 9 вересня – передсвято Воздвиження, святих праведних Йоакима і Анни, мученика Северіяна;
  • 10 вересня – передсвято Воздвиження, святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
  • 11 вересня – преподобної Теодори Олександрійської;
  • 12 вересня – відання Різдва Пресвятої Богородиці, священномученика Автонома;
  • 13 вересня – передсвято Воздвиження, священномученика Корнилія;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (піст);
  • 15 вересня – великомученика Микити;
  • 16 вересня – великомучениці Євфимії;
  • 17 вересня – святих мучениць Софії, Віри, Надії та Любові;
  • 18 вересня – преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
  • 19 вересня – мучеників Трохима, Савватія і Доримедонта;
  • 20 вересня – великомученика Євстратія і з ним інших, мучеників Михаїла і Теодора (Чернігівських);
  • 21 вересня – відання Воздвиження, апостола Кондрата;
  • 22 вересня – священномученика Фоки, пророка Йони;
  • 23 вересня – зачаття святого Йоана Хрестителя;
  • 24 вересня – первомучениці і рівноапостольної Теклі;
  • 25 вересня – преподобної Євфросинії;
  • 26 вересня – апостола і євангелиста Івана Богослова;
  • 27 вересня – мучеників Калістрата і дружини його, преподобного Ніла Ґротаферського;
  • 28 вересня – сповідника Харитона, святого В’ячеслава;
  • 29 вересня – преподобного Киріяка, самітника;
  • 30 вересня – священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
Читайте також
Церковний календар на серпень 2025: коли Преображення та Успіння Богородиці
Церковний календар

Пов'язані теми:

КалендарЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь