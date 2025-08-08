Яке свято 8 серпня 2025 і чому варто запросити додому гостей

У п’ятницю, 8 серпня, відзначається День військ зв’язку Збройних сил України. Також на цю дату припадають День альпініста, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день кота, Міжнародний день нескінченності, День цифрового кочівника і Міжнародний день альянсів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять сповідника Еміліяна, єпископа Кизицького. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 8 серпня 2025 року

Православні віряни 8 серпня згадують святого сповідника Еміліяна. Він був єпископом міста Кизика у першій половині XI століття за правління візантійського імператора Лева V Вірменина, який видав едикт, що забороняв вшановування святих образів.

Еміліян сміливо захищав іконошанування, заявляючи, що це питання може обговорюватися лише в Церкві духовними особами, а не в царському палаці. У 815 році святого Еміліана заслали в ув’язнення за православну віру, де згодом він і помер.

Який сьогодні, 8 серпня 2025 року, день в Україні

В Україні 8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України. Свято було встановлено, “враховуючи заслуги військ зв’язку у зміцненні обороноздатності держави”, згідно з указом президента від 1 лютого 2000 року.

Дата була вибрана невипадково. Саме 8 серпня 1920 року в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища розпочалася підготовка військових зв’язківців.

Хто святкує день ангела 8 серпня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

Побажайте їм міцного здоров’я, достатку, гармонії в душі та побільше яскравих емоцій в житті.

Що не можна робити 8 серпня 2025 року

Цього дня під забороною сварки, лихослів’я, плітки, заздрощі, лінощі, байдужість і жорстокість. Народні прикмети не радять сьогодні брати до рук дуже гострі ножі, сокиру, косу, молоток – є ризик поранитися.

Не варто скаржитися на долю – все хороше піде з життя. До 15 серпня триває Успенський піст, тож сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження.

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено ходити до лісу по ягоди і гриби. Також в дім обов’язково запрошували гостей. Існувало повір’я, чим більше людей збереться в будинку, тим більше буде в ньому щастя.

Згідно з місячним календарем, 8 серпня підходить для самоаналізу, очищення простору, відпочинку та збереження енергії. Сьогодні краще не розпочинати нові справи, не йти на ризик, не ухвалювати рішень на емоціях.

Народні прикмети на 8 серпня 2025 року

Багато ягід горобини – до ранніх заморозків.

Вранці іній – до щедрого врожаю наступного року.

Ясна погода – до сонячного і теплого вересня.

Дощить – така погода буде до бабиного літа.

