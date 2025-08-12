Яке свято 12 серпня 2025: зробіть прибирання та проведіть день у тиші

У вівторок, 12 серпня, відзначається Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Також на цю дату припадають Всесвітній день слонів, День вінілових платівок та День середньої дитини.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Фотія і Аникити. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 12 серпня 2025 року

Православні віряни 12 серпня згадують святих мучеників Фотія і Аникити. Вони жили в Нікомідії під час правління імператора Діоклетіана (284-305 рр.). Аникита був військовим сановником, а Фотій — його племінником.

Зараз дивляться

Вони проповідували християнство, за що зазнали страшних мук і тортур. Зрештою, Фотія й Акиниту стратили, але їхні тіла залишилися неушкодженими. Після цього багато язичників увірувати в Христа.

Який сьогодні, 12 серпня 2025 року, день в Україні

В Україні 12 серпня відзначається День молоді. Це свято має на меті привернути увагу до ролі молоді в суспільстві, підтримати її розвиток та висвітлити проблеми, з якими стикаються молоді люди.

Раніше ця подія в Україні припадала на останню неділю червня. Але з 2022 року святкування перенесли на 12 серпня, щоб узгодити його з Міжнародним днем молоді, який запроваджено ООН.

Хто святкує день ангела 12 серпня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим та Яків.

Привітайте знайомих, які носять ці імені, побажаннями щастя, благополуччя, миру та кохання.

Що не можна робити 12 серпня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, заздрощів, жадібності, помсти, байдужості та розпачу. Народні прикмети не радять влаштовувати гучні застілля – краще провести день в тиші.

Сьогоднішній день не є сприятливим для сватання – дівчина може відмовити або виникнуть проблеми під час підготовки до весілля. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Також варто пам’ятати, що триває Успенський піст, під час якого заборонено вживати продукти тваринного походження.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто помолитися Фотію й Акиниту – святих просять швидкого одужання, здоров’я для рідних, захисту від сімейних негараздів і стихійних лих.

За народними звичаями 12 серпня сіяли озимі. Також робили прибирання в коморах, на балконі. Можна збирати обліпиху і заготовляти її на зиму – у народі вірять, що сьогодні вона має особливі лікувальні властивості.

Народні прикмети на 12 серпня 2025 року

Над лісом туман – до гарного врожаю грибів.

Багато роси – наступного тижня буде ясна погода.

Похмура погода – бабине літо буде коротким.

Іній – до врожаю озимих, часнику, цибулі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.