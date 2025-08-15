Успіння Пресвятої Богородиці 2025: що означає свято і як його відзначають в Україні

Успіння Пресвятої Богородиці або ж Перша Пречиста – одне з 12 найважливіших християнських свят, яке завершує церковний літній цикл.

У матеріалі Фактів ICTV розповідаємо, коли святкують Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році, що означає це свято, як виникло та які традиції пов’язані з ним в українській культурі.

Коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, дата святкування Успіння змінилася. Якщо за старим стилем його відзначали 28 серпня, то тепер за святом закріплена дата 15 серпня.

У 2025 році Успіння Пресвятої Богородиці припадає на п’ятницю. Цей день завершує суворий двотижневий Успенський піст, який триває з 1 по 14 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – значення свята

Слово успіння в церковній традиції означає не смерть у звичному розумінні, а мирне засинання – відхід до вічного життя.

За переказами, архангел Гавриїл заздалегідь сповістив Діву Марію про її відхід з цього світу. Апостоли чудесним чином зібралися біля її ложа, щоби попрощатися з нею та провести в останню путь.

На третій день, коли апостол Фома прийшов поклонитися, гробниця Богородиці виявилася порожньою. Церква вважає, що Марія була взята тілом і душею на небо, що є прообразом воскресіння всіх вірян.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – історія свята

Свято Успіння бере початок у Єрусалимі після Ефеського собору 431 року, на якому було підтверджено догмат про Богоматеринство Марії. Спочатку воно мало назву День Марії Богородиці, а вже згодом закріпилася назва Успіння.

У VI столітті візантійський імператор Маврикій офіційно закріпив дату святкування. Відтоді свято поширилося в усьому християнському світі, зокрема й на українських землях.

Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та звичаї

Успенський піст

Передує святу двотижневий піст, що вважається суворим та символізує духовне очищення перед великою подією – зустріччю з Пресвятою Богородицею.

У понеділок, середу та п’ятницю віряни практикують сухоїдіння. У вівторок і четвер споживають гарячі страви без олії. У суботу та неділю дозволяється їжа з олією та трохи вина, а 6 серпня – на Преображення Господнє – дозволена риба.

Богослужіння

У храмах цього дня звершують урочисті літургії, акафісти й молебні до Пресвятої Богородиці. Особливо урочисто відзначають свято в Успенських соборах, зокрема у Києво-Печерській лаврі, де Успіння є храмовим святом.

Освячення зілля й врожаю

Віряни приносять до церкви букети з лікарських трав, колосся, польових квітів, фруктів. Їх освячують як символ вдячності за врожай і прохання про здоров’я та захист.

Святковий стіл

Після закінчення Успенського посту родини влаштовують скромну святкову вечерю. Традиційно готують освячений хліб, пироги, каші, овочі. М’ясні страви дозволяються лише після святкового богослужіння.

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці

Після Успіння починається період весіль. У народі кажуть: “Перша Пречиста – жито засіває”.

Вважається, що після Успіння зима не за горами: “Прийде Перша Пречиста – берися за капусту”.

У деяких регіонах існує повір’я, що цього дня не можна шити, різати чи голосно співати, щоби не порушити мир душі Богородиці.

Крім того цього дня не працюють в полі чи на городі, не відмовляють у допомозі нужденним, не зловживають алкоголем та не сваряться.

