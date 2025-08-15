Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

Успіння Пресвятої Богородиці: щирі привітання зі світлим святом

Успіння Пресвятої Богородиці
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 15 серпня, православні віряни відзначають одне з 12 найбільших християнських свят – Успіння Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Першою Пречистою.

Цього дня згадують завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса. Віряни відвідують богослужіння, звертаються в молитві до Богородиці, а також бажають одне одному миру й злагоди.

Факти ICTV підготували привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в картинках, віршах і прозі. Поділіться теплими словами з рідними, друзями та колегами.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у віршах

***

Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб серце співало від щастя й натхнення,
А в домі панували мир і благодать.

***

Я вас зі святом великим вітаю.
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру й злагоди бажаю
Пам’ятайте, що все буде добре, коли поруч Бог,
У серці нехай панує любов без тривог.

***

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
З неба благословляй нас,
І всі помилки прости.

У цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім’ю оберігати!

***

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в прозі

***

Щиро вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай її заступництво оберігає вашу родину від усякого зла, наповнює серця любов’ю та надією, а ваш дім — миром і добробутом.

***

У світлий день Успіння Пресвятої Богородиці бажаю вам миру, міцного здоров’я та щастя. Нехай Матір Божа завжди буде вашим небесним захистом і натхненням на добрі справи. Нехай вдома завжди панує мир і благодать!

***

Нехай Пресвята Богородиця подарує вам душевну гармонію, здоров’я та щастя. Нехай кожен день буде наповнений теплом, світлом і вірою у краще. З Успінням Пресвятої Богородиці!

***

З Успінням Пресвятої Богородиці! Бажаю тобі здоров’я, гармонії та добробуту в сім’ї. Нехай у твоїй душі завжди панує мир і любов. Досягай успіхів, здійснюй свої найзаповітніші мрії та завжди залишайся щирою і доброю людиною.

***

У світле свято Успіння Пресвятої Богородиці нехай ваші серця наповняться спокоєм і вдячністю. Хай її небесний покров захищає від усіх бід, а молитви приносять у життя мир і злагоду.

***

