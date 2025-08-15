Успіння Пресвятої Богородиці: щирі привітання зі світлим святом

Сьогодні, 15 серпня, православні віряни відзначають одне з 12 найбільших християнських свят – Успіння Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Першою Пречистою.

Цього дня згадують завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса. Віряни відвідують богослужіння, звертаються в молитві до Богородиці, а також бажають одне одному миру й злагоди.

Факти ICTV підготували привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в картинках, віршах і прозі. Поділіться теплими словами з рідними, друзями та колегами.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – картинки

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у віршах

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб серце співало від щастя й натхнення,

А в домі панували мир і благодать.

***

Я вас зі святом великим вітаю.

У день Успіння Пресвятої Богородиці

Миру й злагоди бажаю

Пам’ятайте, що все буде добре, коли поруч Бог,

У серці нехай панує любов без тривог.

***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

З неба благословляй нас,

І всі помилки прости.

У цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім’ю оберігати!

***

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в прозі

***

Щиро вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай її заступництво оберігає вашу родину від усякого зла, наповнює серця любов’ю та надією, а ваш дім — миром і добробутом.

***

У світлий день Успіння Пресвятої Богородиці бажаю вам миру, міцного здоров’я та щастя. Нехай Матір Божа завжди буде вашим небесним захистом і натхненням на добрі справи. Нехай вдома завжди панує мир і благодать!

***

Нехай Пресвята Богородиця подарує вам душевну гармонію, здоров’я та щастя. Нехай кожен день буде наповнений теплом, світлом і вірою у краще. З Успінням Пресвятої Богородиці!

***

З Успінням Пресвятої Богородиці! Бажаю тобі здоров’я, гармонії та добробуту в сім’ї. Нехай у твоїй душі завжди панує мир і любов. Досягай успіхів, здійснюй свої найзаповітніші мрії та завжди залишайся щирою і доброю людиною.

***

У світле свято Успіння Пресвятої Богородиці нехай ваші серця наповняться спокоєм і вдячністю. Хай її небесний покров захищає від усіх бід, а молитви приносять у життя мир і злагоду.

***

