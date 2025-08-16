Яке свято 16 серпня 2025 та чому не можна довго дивитися в дзеркало

Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, відоме як Горіховий Спас, а також згадують святого мученика Діомида.

Світова спільнота відзначає День справжнього кохання, День чоловічої краси та Всесвітній день повітряних зміїв. А ще – це третя субота серпня, тож своє місце в календарі займають Міжнародний день геокешинга та Всесвітній день безпритульних тварин.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 16 серпня – дізнайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 16 серпня 2025 року

16 серпня віряни відзначають свято Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Його ще називають Третім або Горіховим Спасом. Ця подія завершує спасівський цикл і символічно проводить літо.

Свято пов’язане з давньою легендою про царя Едеси Авгарія, який страждав на проказу. Коли художники не змогли відтворити образ Ісуса, Христос приклав до обличчя полотно, на якому залишився Його лик. Завдяки цьому Нерукотворному образу цар зцілився, і ще багато людей знайшли зцілення.

Також цього дня вшановують пам’ять святого мученика Діомида. Він був лікарем та християнином. Подорожуючи, Діомид не лише лікував тілесні хвороби, а й навертав язичників до віри в Христа.

Святий загинув під час переслідування християн за імператора Діоклетіана. Його ім’я вшановують як покровителя цілителів і часто згадують під час таїнства Єлеосвячення (Соборування).

Хто святкує день ангела 16 серпня 2025 року

Цього дня іменини святкують Івани, Олександри, Степани, Якови та Ганни. Не забудьте привітайте рідних та близьких, що носять ці імена, із днем ангела.

Що не можна робити 16 серпня 2025 року

Сваритися, лаятися, проявляти гнів і агресію.

Ворожити, робити магічні обряди, виносити сміття з дому, підмітати.

Починати важливі справи, підписувати угоди.

Дивитися довго в дзеркало – в народі вірили, що це забирає силу.

Ходити на кладовище – краще зосередитись на живих і на світлій енергії.

Що можна робити сьогодні

У народі кажуть, що на Горіховий Спас працювати не тільки можна, а й потрібно – саме час завершувати справи, збирати врожай, пекти хліб із нового борошна, готувати запаси на зиму. Господині пригощають рідних і близьких горіхами, яблуками, грушами, хлібом і медом.

Сприятливо поратися по хаті, прибирати, закупатися, планувати побут. Добре буде очистити дім – окропити його святою водою, обкурити ялівцем, покласти чорний кремінь на поріг.

В астрології день вважається критичним, тому краще не ризикувати, не реагувати на провокації, уникати сумнівів. Енергія дня вимагає твердості, впевненості, зосередженості. Удача супроводжуватиме тих, хто доводить розпочате до кінця, а не тих, хто кидається в нові авантюри.

Народні прикмети на 16 серпня 2025 року

Якщо день спекотний і сухий – осінь буде теплою.

Багато горіхів – наступного року буде багатий урожай хліба.

Павутиння в повітрі – до тривалого бабиного літа.

Якщо журавлі вже летять на південь – чекай ранньої зими.

Іній зранку – до щедрого врожаю наступного року.

Дощ цього дня – тепло триматиметься восени довго.

Якщо сонце сідає за хмари – найближчими днями буде похолодання.

Хмари, витягнуті в одну лінію – до сильного вітру.

Якщо горіхи ще зелені й тверді – зима буде сувора.

