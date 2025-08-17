Яке свято 17 серпня 2025 та що варто зробити зі старими речами

У неділю, 17 серпня, відзначається Міжнародний день чорного кота, День магазинів секонд-хенду та День картоплі.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Мирона. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 серпня 2025 року

У церковному календарі 17 серпня – день пам’яті святого мученика Мирона, який жив у III столітті і був пресвітером в Агайї (Греція).

Зараз дивляться

Мирон славився лагідністю та милосердям до людей, але також він мужньо захищав вірян. Святий постраждав за свою віру в Христа у 250 році за часів царювання імператора Деція.

Хто святкує день ангела 17 серпня 2025 року

17 серпня іменини відзначають власники імен Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями миру, здоров’я і достатку.

Що не можна робити 17 серпня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти злість, байдужість і жадібність.

Народні прикмети не радять 17 серпня йти на цвинтар. Заборонено відмовляти у допомозі нужденним і ображати тварин. Також у неділю не рекомендується займатися різними домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї.

Що можна робити сьогодні

Сьогоднішній день варто присвяти молитві та відпочинку, можна відвідати недільне богослужіння в церкві. Якщо маєте змогу – допоможіть вдовам, сиротам і знедоленим.

Сприятливий день для очищення думок і простору. Цього дня спалювали старі речі – вважалося, що разом із ними з дому йдуть хвороби і печалі.

Народні прикмети на 17 серпня 2025 року

Теплий і ясний день – чекайте на негоду.

Дуже спекотно – у вересні буде багато дощів.

Журавлі вже полетіли – на Покрову будуть морози.

Низько пливуть хмари – до затяжних дощів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.