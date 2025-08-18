Яке свято 18 серпня 2025 та який оберіг сьогодні варто принести в дім

У понеділок, 18 серпня, відзначається Всесвітній день дослідження раку молочної залози, День поганої поезії та День відкриття гелію.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Флора і Лавра, які були рідними братами. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 18 серпня 2025 року

У церковному календарі 18 серпня – день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра. За ремеслом брати були каменотесами, жили у II столітті у Візантії, а потім переселилися до Іллірії.

Правитель послав їх до сусідньої області для будівництва язичницького храму. Усі зароблені гроші святі роздавали жебракам, а самі ж постійно молилися і дотримувалися посту. Коли син місцевого жерця Мамертіна підійшов до будівництва, то уламок каменя потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Юнак одужав лише після того, як Флор і Лавр навернули його на віру в Христа.

Коли будівництво було завершено, брати разом з іншими християнами розтрощили ідолів та поставили у східній частині храму святий хрест. Дізнавшись про це, очільник області засудив до спалення Мамертіна, його сина та 300 християн. Флор і Лавр були кинуті у порожній колодязь й засипані землею. Через багато років мощі мучеників були знайдені нетлінними й перенесені до Константинополя.

Хто святкує день ангела 18 серпня 2025 року

18 серпня іменини відзначають власники імен Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями миру, здоров’я і достатку.

Що не можна робити 18 серпня 2025 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти злість, байдужість і жадібність. Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

У народі святих Флора і Лавра вважають покровителями коней, тому цього дня категорично заборонено ображати тварин. Народні прикмети не радять сьогодні носити темні речі, краще надати перевагу світлим відтінкам.

Що можна робити сьогодні

Святим мученикам Флору і Лавру сьогодні варто помолитися про здоров’я домашніх тварин. Цього дня наші предки доглядали за кіньми – їх не залучали до роботи, натомість чистили й добре годували.

Також 18 серпня заведено збирати полин, його приносили додому і клали в затишне місце. Вважається, що такий оберіг захищає дім від зла, бід, негараздів і недобрих людей.

Народні прикмети на 18 серпня 2025 року

Низько пливуть хмари – чекайте на погіршення погоди.

Коні фиркають та перебирають ногами – до негоди.

Зорі мають яскраво багряний відтінок – до дощу та вітру.

Спекотний день – вересень буде дощовий.

