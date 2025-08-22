Яке свято 22 серпня 2025 та куди слід сходити цього дня

Сьогодні, 22 серпня, в Україні вшановують пам’ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

У світі відзначають одразу кілька дат – Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору та Всесвітній день рослинного молока та. Також календар нагадує про День зубної феї та незвичну подію Відведіть свою кішку до ветеринара.

Для вірян 22 серпня пов’язане зі спомином мучеників Агафоніка Нікомідійського, Северіана та інших.

Факти ICTV зібрали всі головні події 22 серпня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 22 серпня 2025 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мученика Агафоніка та його сподвижників – Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Северіана й інших, які постраждали за віру на початку IV століття.

Мученик Агафонік походив зі знатного роду і навернув до християнства багатьох язичників. За це його разом з однодумцями схопили та катували.

Коли в’язнів вели до Фракії на суд імператора, частина з них загинула по дорозі від ран. Так, Зотик, Феопрепій і Акіндін були страчені в Потамі, а Северіан – у Халкідоні. Самого ж Агафоніка разом з іншими мучениками було усічено мечем за наказом правителя.

Який сьогодні, 22 серпня 2025 року, день в Україні

В Україні на 22 серпня припадає День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Він є даниною шани правоохоронцям, що віддали життя, протидіючи злочинності та захищаючи громадян.

Хто святкує день ангела 22 серпня 2025 року

Цього дня іменини у Василя, Гаврила, Івана, Макара, Михайла, Олександра, Олексія, Опанаса, Федора та Аріадни.

Кожне з цих імен має глибоке коріння та особливу символіку. Наприклад, ім’я Василь означає “царственний”, Гаврило – “сила Божа”, а Михайло перекладається має значення “хто як Бог”.

Серед жіночих імен цього дня вирізняється Аріадна, що з грецької означає “свята” або “чиста”.

Що не можна робити 22 серпня 2025 року

Лаятися, сваритися, пліткувати чи вихвалятися.

Дарувати щось або приймати подарунки.

Носити металеві прикраси – вважається, це може викликати головний біль.

Вирушати в далеку дорогу, особливо в темний час доби.

Чинити будь-яку деструктивність: убивати комах, рвати квіти чи шкодити природі.

Що можна робити сьогодні

День підходить для споглядання, самоаналізу й роботи зі снами та символами. Рекомендується саджати корисні рослини, культивувати добрі думки, займатися духовними практиками чи навчанням. День вдалий для планування майбутніх проєктів, початку нових справ, здобуття знань і практичних умінь.

Корисними будуть легкі обмеження в їжі, короткочасний піст чи візит до косметолога. Гарний час для стрижки – вона підкреслить шарм і додасть привабливості.

Оскільки Місяць перебуває в знаку Лева, день сприяє піднесеному настрою, святам і спілкуванню. Можна сміливо йти на концерти, театральні вистави чи в гості. Важливо подбати про зовнішність – у ці дні її особливо помічають.

Народні прикмети на 22 серпня 2025 року

Південний вітер із вихорами – до сніжної зими.

Якщо день спекотний або дощовий – така ж погода триматиметься ще кілька днів.

Багато павутини в повітрі – зима буде холодною.

Урожай горіхів щедрий – чекайте рясних снігів.

Пилюка над дорогою – найближчими днями буде спека.

Рясна вранішня роса – до теплого сонячного дня.

