Яке свято 23 серпня 2025 та що заборонено робити жінкам

У суботу, 23 серпня, відзначається День державного прапора України. Також на цю дату припадають Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму, День дослідників інтернету, Міжнародний день сліпих собак, День масляної кукурудзи та День недорогих авіаквитків.

У церковному календарі сьогодні – Віддання Успіння, день пам’яті святого мученика Луппа Солунського та священномученика Іринея Ліонського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 23 серпня 2025 року

23 серпня православні християни відзначають Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Подія пов’язана з приходом трирічної Марії до Єрусалимського храму, де вона зустрілася з батьком Іоанна Предтечі та піднялася з ним сходами до найсвященнішого місця в церкві. Ці сходи символізували її шлях до покликання.

Цього дня церква згадує святого мученика Луппа, що був вірним служителем великомученика Димитрія Солунського. Після смерті наставника Лупп роздав його майно бідним. За віру у Христа святому відрубали голову за наказом імператора Максиміана.

Також 23 серпня віряни вшановують священномученика Іринея Ліонського. Він активно проповідував християнство і боровся з гностицизмом. Найвідоміша його праця — Проти єресей (Adversus Haereses), яка збереглася у латинському перекладі.

Який сьогодні, 23 серпня 2025 року, день в Україні

Щороку 23 серпня відзначається День державного прапора України. Свято було встановлено у 2004 році, щоб вшанувати історію українського державотворення та державну символіку, згідно з указом тодішнього президента України Леоніда Кучми.

У 2009 році президент Віктор Ющенко вніс зміни до указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Хто святкує день ангела 23 серпня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Єфрем, Іван, Микола і Павло.

Привітайте знайомих, які носять ці імені, побажаннями щастя, добробуту, миру та кохання.

Що не можна робити 23 серпня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Конфлікт, який розпочався 23 серпня, затягнеться надовго.

Народні прикмети не радять розмовляти з незнайомцями. Жінкам в цю дату не рекомендується ходити наодинці в ліс або в гори, інакше може статися біда. Також не варто мочити ноги в холодній воді – можете захворіти.

Що можна робити сьогодні

Цього дня господині збирали ягоди, варили з них варення, готували компоти, використовували як начинку для пирогів або вареників. Сьогодні вважається особливо корисним для здоров’я з’їсти страву з ягід.

Згідно з місячним календарем, 23 серпня характеризується високою емоційністю та схильністю до конфліктів. Цього дня варто виділити час для самоаналізу, очищення простору та відпочинку.

Народні прикмети на 23 серпня 2025 року

Заморозки вранці – зима буде ранньою.

Дощ з громом – до теплої осені, але холодної зими.

Журавлі літають низько – чекайте на теплу зиму.

Журавлі вже полетіли до теплих країв – до похолодання.

