Яке свято 24 серпня 2025 та куди не слід ходити

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають одне з найважливіших державних свят – День Незалежності України. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності, що стало історичним кроком до утвердження суверенітету та нової епохи в житті країни.

У світі на цей день припадає низка подій і незвичних дат. Це і День пониження статусу Плутона, який у 2006 році перекласифікували з планети на карликову, і річниця трагічного виверження Везувію у 79 році нашої ери. Також у календарі є Міжнародний день дивної музики, День картопляних чипсів, День зірки, що падає і навіть День консервного ножа.

Для вірян дата пов’язана зі спомином священномученика Євтихія, учня апостолів Павла та Івана Богослова.

Факти ICTV зібрали всі головні події 24 серпня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 24 серпня 2025 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Євтихія, учня та послідовника апостолів Павла та Івана Богослова.

Майбутній святий народився у фрігійському поселенні Севастія в родині воїна та доньки священника. У 12 років його відправили до Константинополя на навчання, але юнак обрав шлях служіння Христу.

Євтихій супроводжував апостола Павла у проповідях, а раніше став учнем Івана Богослова. За віру його катували, морили голодом, кидали у вогонь і на поталу звірям. Святий загинув мученицькою смертю у рідному місті, де був страчений мечем.

Який сьогодні, 24 серпня 2025 року, день в Україні

24 серпня українці відзначають День Незалежності – головне державне свято країни. Саме цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності, відкривши нову сторінку в історії України.

Свято нагадує про століття боротьби за державність – від козацьких повстань і визвольних воєн до сьогодення, коли після розпаду СРСР українці нарешті здобули суверенітет, який змушені боронити донині.

Хто святкує день ангела 24 серпня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Арсеній, Георгій та Петро. Не забудьте привітати знайомих хлопчиків та чоловіків, яких звати саме так.

Що не можна робити 24 серпня 2025 року

Лаятися, лихословити, поширювати плітки чи бажати комусь зла.

Дивитися на схід сонця та працювати з вогнем чи гострими предметами.

Вирушати до лісу, на поля або ходити поблизу кладовища.

Починати нові справи – можна лише планувати.

Піддавати організм сильним фізичним чи розумовим навантаженням.

Вживати алкоголь, каву, міцний чай та важку їжу, зокрема м’ясо.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні сприятливий час для планування справ, творчих задумів і майбутніх проєктів.

Гарно буде усамітнитися та посидіти перед свічкою чи біля вогню, щоби провести внутрішню роботу, позбавитися комплексів та зайвої тривоги.

Це гарний день для дрібної, монотонної чи рутинної роботи, яка потребує точності та обережності.

Народні прикмети на 24 серпня 2025 року

Дощ – до сухої осені та багатого врожаю.

Темні хмари – до похолодання.

Крики синиць віщують наближення дощової осені.

Ясна зоряна ніч – на теплу погоду найближчими днями.

Дуби рясно вкрилися жолудями – зима буде морозною й сніжною.

Туман над водою зранку – до тривалого тепла.

Мерехтливі зорі – на дощ.

