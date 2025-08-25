Яке свято 25 серпня 2025 та які справи краще відкласти на інший день

У понеділок, 25 серпня, відзначається День примирливого поцілунку та День народження бляшанки. Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського.

Факти ICTV зібрали всі головні події 25 серпня – дізнавайтеся, які існують прикмети, що дозволено й заборонено цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 25 серпня 2025 року

У церковному календарі 25 серпня – день пам’яті святого апостола Тита, який був уродженцем острова Крит і сином знатних язичників.

До Христової віри його навернув апостол Павло. Згодом він висвятив Тита на єпископа Критського. Тит проповідував християнство на острові та сусідніх землях. Апостол мирно відійшов до Господа у віці 94 років.

Хто святкує день ангела 25 серпня 2025 року

25 серпня іменини відзначають власники імен Володимир, Іван та Мойсей.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, добробуту та миру.

Що не можна робити 25 серпня 2025 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти злість, байдужість і жадібність. Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Народні прикмети не радять починати будівництво або ремонт – доведеться переробляти. Також краще відкласти укладання угод і підписання договорів – результат вас не задовольнить.

Що можна робити сьогодні

У народі свято 25 серпня називали Тит Грибник, тому що цього дня заведено ходити до лісу по гриби.

Вважається, що це останній день, коли гриби можна солити на зиму, а після цього – тільки смажити і варити. День вважається сприятливим для покупок і поїздок. Також сьогодні можна працювати на городі та в полі.

Народні прикмети на 25 серпня 2025 року

Птахи вже почали відлітати у теплі краї – бабине літо буде коротким, а осінь холодною.

У лісі багато грибів – чекайте на морозну зиму.

Птахи сидять на землі – найближчими днями погода буде теплою та ясною.

Листя почало опадати – до ранньої і суворої зими.

