Яке свято 26 серпня 2025 та чому не слід ходити самому до лісу

Сьогодні, 26 серпня, віряни згадують святих мучеників Наталію та Адріана. Їх шанують як приклад подружньої вірності та непохитної віри.

У світському календарі ця дата теж насичена подіями. 26 серпня відзначають Міжнародний день актора, Міжнародний день собак, День музичної йоги й навіть День туалетного паперу, започаткований у США у 2015 році.

Факти ICTV зібрали всі головні події 26 серпня — дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 26 серпня 2025 року

26 серпня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Адріана та Наталії.

Адріан був римським воїном у Нікомидії (сучасна Туреччина), який прийняв християнство й відкрито визнав його перед імператором Максиміаном. За це його ув’язнили та жорстоко катували.

Дружина Наталія підтримувала чоловіка у в’язниці молитвою й словами розради. Зрештою Адріана стратили, а Наталія провела решту життя в молитві й також прийняла мученицьку смерть.

Хто святкує день ангела 26 серпня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія та Марія. Для їхніх власників та власниць сьогодні особливий день та нагода отримати щирі вітання та ще раз пригадати значення свого імені.

Що не можна робити 26 серпня 2025 року

Займатися важкою фізичною працею на городі чи в полі.

Лаятися, пліткувати чи сваритися – це може накликати біду.

Йти до лісу наодинці — вважали, що можна заблукати.

Починати важливі справи та підписувати договори.

Стригти волосся — це може призвести до втрати енергії та грошей.

Що можна робити сьогодні

Цей день насичений енергією, яку потрібно використати раціонально. Найкраще зробити це через спорт.

Сьогодні гарний час, щоб позбутися поганих звичок, але лише тоді, коли це внутрішнє рішення.

У народі вважалося добрим принести додому гілку горобини, щоб у родині панували мир та злагода

Народні прикмети на 26 серпня 2025 року

Холодний ранок – до ранньої морозної зими.

Дрібні ягоди на горобині – до сухої осені.

Листя з дуба та берези не падає – зима буде суворою.

Туман над лісом – до великої кількості грибів.

Грім цього дня – до теплої осені.

