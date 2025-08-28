Яке свято 28 серпня 2025 та як не накликати проблеми зі здоров’ям
У четвер, 28 серпня, відзначається Міжнародний день публічного читання коміксів. Також на цю дату припадає День краватки-метелика, присвячений елегантному чоловічому аксесуару.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Мойсея Мурина та Августина Гіппонського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 28 серпня 2025 року
- Хто святкує день ангела 28 серпня 2025 року
- Що не можна робити 28 серпня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 28 серпня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 28 серпня 2025 року
28 серпня православні християни згадують святого Мойсея Мурина, який народився 325 року і походив з Ефіопії. Замолоду був слугою, а коли ж за нечесну поведінку його прогнали з дому пана, став жорстоким розбійником.
Переховуючись одного разу у Скитській пустелі, Мойсей так захопився прикладом святого життя пустельників, що розкаявся, почав молитися і жити побожним життям. Згодом Олександрійський патріарх Теофіл висвятив його на священника.
Після цього Мойсей прожив у чернечому братстві 15 років. Бог дав йому дар передбачати майбутнє й творити чудеса. Мойсей загинув від рук розбійників, які напали на чернечу лавру в 400 році.
Також 28 серпня церква вшановує пам’ять Аврелія Августина Гіппонського (Блаженного). Він був християнським теологом, філософом і церковним діячем. Створив онтологічне вчення про Бога як абстрактне буття.
Хто святкує день ангела 28 серпня 2025 року
З днем ангела сьогодні варто привітати людей з іменами Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір та Ганна.
Що не можна робити 28 серпня 2025 року
Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна віддавати, продавати чи міняти речі. Не варто проводити будь-які фінансові операції.
Народні прикмети не рекомендують ходити в брудному і поношеному одязі – накличете на себе проблеми зі здоров’ям. Також 28 серпня не можна довіряти незнайомцям, розкривати секрети і ділитися особистою інформацією – підвищується ризик обману або зради.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні можна працювати на городі та в полі. Вдалий день для рукоділля та творчості.
Згідно з місячним календарем, 28 серпня варто приділити час самоаналізу, очищенню простору та відпочинку.
Народні прикмети на 28 серпня 2025 року
- Йде дощ, але вітру немає – до погіршення погоди найближчими днями.
- Вранці багато роси – чекайте на сонячний день.
- На деревах багато павутини – зима буде ранньою і холодною.
- Павутина літає в повітрі – бабине літо буде спекотним і довгим.
- Вранці небо похмуре – до вечора погода зіпсується.