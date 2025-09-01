У понеділок, 1 вересня, в Україні святкують День знань. Саме сьогодні для школярів і студентів розпочинається новий навчальний рік.

Також на цю дату припадають Міжнародний день приматів, Всесвітній день написання листів та початок Всесвітнього місяця обізнаності про хворобу Альцгеймера.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого Симеона Стовпника і його матері. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 1 вересня 2025 року

1 вересня православні християни відзначають початок нового церковного року або Новоліття. Цього дня заведено ходити до церкви та звертатися до Бога з проханням про благословення на новий літургійний рік.

Також 1 вересня віряни згадують преподобного Симеона Стовпника та його матір преподобну Марту. Симеон відомий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві. За свої аскетичні подвиги отримав від Бога дар зцілювати душевні та тілесні хвороби, передбачати майбутнє. Преподобна Марта була для Симеона зразком християнської гідності, вона часто відвідувала храми, причащалася, щоночі вставала на молитву, годувала жебраків, служила хворим тощо. Преподобна померла мирно у 551 році. Марту поховали на Дивній горі, на місці подвигу її сина Симеона Стовпника.

Хто святкує день ангела 1 вересня 2025 року

У перший день осені іменини відзначають власники імен Семен, Марфа, Наталія і Тетяна. Привітайте їх побажаннями миру, здоров’я і благополуччя.

Що не можна робити 1 вересня 2025 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети не рекомендують сьогодні позичати сіль – це до негараздів. Також заборонено думати про погане і скаржитися на життя, інакше накличете на себе біду.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна помолитися преподобному Симеону, попросивши у нього терпіння, фізичних сил, зцілення від важких хвороб.

Сьогодні можна працювати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами. Згідно з місячним календарем, 1 вересня варто святити час відпочинку, завершенню важливих справ і внутрішньому відновленню.

Народні прикмети на 1 вересня 2025 року

Вранці похмуро – осінь буде дощовою.

Мухи почали сильно кусатися – до погіршення погоди.

Тепла погода – зима буде погожою.

Гуси відлітають – зима прийде рано.

