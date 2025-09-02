У вівторок, 2 вересня, в Україні відзначають День нотаріату. Також на цю дату припадає День міста Одеси, Всесвітній день кокоса та День закінчення Другої світової війни.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Маманта та преподобного Івана Постника, патріарха Константинопольського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 2 вересня 2025 року

2 вересня віряни згадують святого мученика Маманта. Він народився в Кесарії Каппадокійській, рано став сиротою, адже його батьки постраждали за віру в Христа.

Маман був побожним християнським юнаком. Коли язичники вимагали у нього зректися віри, він був непохитним. За це Маманта жорстоко мучили, а потім кинули у море. Бог послав святому на допомогу ангела, який вивів його на сушу. У горах поблизу Кесарії юнак почав вести життя пустельника. Через декілька років Мамант знову потрапив в руки гонителів християн і був смертельно поранений.

Також 2 вересня церква вшановує пам’ять преподобного Івана Постника, патріарха Константинопольського. Він був суворим аскетом, захисником православ’я, був висвячений у диякони.

Який сьогодні, 2 вересня 2025 року, день в Україні

Щорічно 2 вересня професійне свято відзначають українські нотаріуси. На офіційному рівні День нотаріату було встановлено у 2010 році.

Нотаріальна діяльність є важливою складовою у розвитку правової держави, у сприянні фізичним особам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів.

Хто святкує день ангела 2 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип і Стефан.

Що не можна робити 2 вересня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів, заздрості, жадібності, байдужості. Народні прикмети не радять заводити нових знайомств – спілкування не складеться.

День вважається невдалим для ремонту і будівництва. Також не можна скаржитися на долю, інакше негативу в житті стане ще більше.

Що можна робити сьогодні

Святий Мамант вважається покровителем домашніх тварин, особливо овець та кіз, тому йому моляться про захист худоби від хвороб і хижаків.

2 вересня можна займатися домашніми справами, прибирати в будинку, працювати в полі та на городі. День вважається сприятливим для збору грибів, а також лікарських трав і ягід.

Народні прикмети на 2 вересня 2025 року

На заході небо червоного кольору – до швидких заморозків.

Проливний дощ – чекайте на теплу осінь.

Безвітряний день – до теплої погоди;

Ясний, але прохолодний день – до сильних дощів.

