Сьогодні, 3 вересня, свій день народження відзначає місто Шостка. Цю дату також пов’язують із низкою міжнародних подій: від Дня хмарочоса та Дня бюстгальтера до Дня відкриття унікальності ДНК. Крім того, перша середа вересня ознаменована Всесвітнім днем пошуку талантів.

Для православних вірян 3 вересня присвячене пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, та преподобного Феоктиста.

Факти ICTV зібрали всі головні події 3 вересня – читайте, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 3 вересня 2025 року

3 вересня православні вшановують священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, та преподобного Феоктиста Палестинського.

Священномученик Антим жив у III столітті та очолював християнську громаду в Нікомидії (нині територія Туреччини). Він підтримував вірян у часи переслідувань, відмовився зректися віри й був страчений.

Преподобний Феоктист був подвижником у Палестині у IV–V століттях, сподвижником Євфимія Великого. Він заснував монастир, де став духовним наставником для ченців.

Який сьогодні, 3 вересня 2025 року, день в Україні

На цю дату припадає День міста Шостка на Сумщині. Це культурний центр регіону, що вирізняється мальовничою природою, лісами та водоймами, а також промисловими традиціями, що формували її розвиток упродовж століть.

Місто входить до числа важливих осередків Сіверщини, де поєднуються історична спадщина та сучасне життя.

Хто святкує день ангела 3 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим та Василиса. Не забудьте привітати рідних та друзів з днем ангела.

Що не можна робити 3 вересня 2025 року

Бути пасивними – енергія дня вимагає активності

Прислухатися до пліток і чужих порад.

Брати гроші, знайдені на землі.

Призначати весілля чи робити освідчення.

Залишати в домі мотлох – це вважалося прикметою нещасливого року.

Самотнім дівчатам не радили виходити після заходу сонця.

Що можна робити сьогодні

Астрологи кажуть про 3 вересня як про день сильної енергетики. Рекомендують активно працювати фізично чи розумово, а також займатися духовним вдосконаленням. Організм легко витримає навантаження, тож день підходить для спорту, походів, нових оздоровчих практик.

Цей день сприятливий для бізнесових починань і важливих справ, а також для наведення порядку вдома чи на роботі. Дівчатам радять братися за рукоділля, особливо вишивку весільних рушників.

Вдалою справою вважається і стрижка, яка принесе гостроту почуттів і покращить інтуїцію. Сприятливим буде й інтимне життя – воно додасть сил та гармонії.

Народні прикмети на 3 вересня 2025 року

Грім цього дня – до теплої осені.

Червоне небо на заході – на холодну погоду.

Дощ після обіду – до тривалих опадів.

Тепло й сонце – осінь буде довгою.

Багато павутиння – вересень видасться ясним.

Рясні ягоди калини – на морози взимку.

Туман – на добрий врожай польових культур.

Багато ялинкових шишок – зима буде м’якою.

