Яке свято 3 вересня 2025 та що не можна підіймати з землі
Сьогодні, 3 вересня, свій день народження відзначає місто Шостка. Цю дату також пов’язують із низкою міжнародних подій: від Дня хмарочоса та Дня бюстгальтера до Дня відкриття унікальності ДНК. Крім того, перша середа вересня ознаменована Всесвітнім днем пошуку талантів.
Для православних вірян 3 вересня присвячене пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, та преподобного Феоктиста.
Факти ICTV зібрали всі головні події 3 вересня – читайте, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 3 вересня 2025 року
- Який сьогодні, 3 вересня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 3 вересня 2025 року
- Що не можна робити 3 вересня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 3 вересня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 3 вересня 2025 року
3 вересня православні вшановують священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, та преподобного Феоктиста Палестинського.
Священномученик Антим жив у III столітті та очолював християнську громаду в Нікомидії (нині територія Туреччини). Він підтримував вірян у часи переслідувань, відмовився зректися віри й був страчений.
Преподобний Феоктист був подвижником у Палестині у IV–V століттях, сподвижником Євфимія Великого. Він заснував монастир, де став духовним наставником для ченців.
Який сьогодні, 3 вересня 2025 року, день в Україні
На цю дату припадає День міста Шостка на Сумщині. Це культурний центр регіону, що вирізняється мальовничою природою, лісами та водоймами, а також промисловими традиціями, що формували її розвиток упродовж століть.
Місто входить до числа важливих осередків Сіверщини, де поєднуються історична спадщина та сучасне життя.
Хто святкує день ангела 3 вересня 2025 року
Іменини цього дня відзначають: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим та Василиса. Не забудьте привітати рідних та друзів з днем ангела.
Що не можна робити 3 вересня 2025 року
- Бути пасивними – енергія дня вимагає активності
- Прислухатися до пліток і чужих порад.
- Брати гроші, знайдені на землі.
- Призначати весілля чи робити освідчення.
- Залишати в домі мотлох – це вважалося прикметою нещасливого року.
- Самотнім дівчатам не радили виходити після заходу сонця.
Що можна робити сьогодні
Астрологи кажуть про 3 вересня як про день сильної енергетики. Рекомендують активно працювати фізично чи розумово, а також займатися духовним вдосконаленням. Організм легко витримає навантаження, тож день підходить для спорту, походів, нових оздоровчих практик.
Цей день сприятливий для бізнесових починань і важливих справ, а також для наведення порядку вдома чи на роботі. Дівчатам радять братися за рукоділля, особливо вишивку весільних рушників.
Вдалою справою вважається і стрижка, яка принесе гостроту почуттів і покращить інтуїцію. Сприятливим буде й інтимне життя – воно додасть сил та гармонії.
Народні прикмети на 3 вересня 2025 року
- Грім цього дня – до теплої осені.
- Червоне небо на заході – на холодну погоду.
- Дощ після обіду – до тривалих опадів.
- Тепло й сонце – осінь буде довгою.
- Багато павутиння – вересень видасться ясним.
- Рясні ягоди калини – на морози взимку.
- Туман – на добрий врожай польових культур.
- Багато ялинкових шишок – зима буде м’якою.