У четвер, 4 вересня, в Україні відзначають День митного брокера. Також на цю дату припадає Всесвітній день сексуального здоров’я та Всесвітній день тхеквондо.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Вавили, єпископа Антіохійського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 4 вересня 2025 року

4 вересня віряни згадують священномученика Вавилу. Він став єпископом сирійської Антіохії у 237 році і правив протягом 13 років. Потім імператор Декій, який люто ненавидів християн, наказав ув’язнити Вавилу, а згодом убити його мечем. Перед смертю Вавила просив, щоб разом з його тілом поховали і ті кайдани, які він носив з любові до Христа.

Після смерті Вавили християни збудували церкву, в якій зберігали його святі мощі до 351 року. Згодом їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, яка була розташована неподалік поганської святині Аполлона. Під час перенесення мощей Вавили грім ударив у святиню Аполлона і перетворив її на купу попелу.

Який сьогодні, 4 вересня 2025 року, день в Україні

4 вересня в Україні відзначають День митного брокера. Саме цього дня у 1992 році було затверджено наказ Державного Митного Комітету, що регламентує діяльність таких фахівців.

Митні брокери виступають провідниками між замовниками та державою під час проходження товарів через кордон. До їхніх обов’язків входить повний супровід вантажу, включно з підготовкою необхідної документації, контролем над оформленням товарів і оплатою мита.

Хто святкує день ангела 4 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

Що не можна робити 4 вересня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів, заздрості, жадібності, байдужості. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять брати і давати гроші в борг – це до фінансових проблем. Також 4 вересня не варто розводити багаття, бо може початися пожежа.

Що можна робити сьогодні

У народі 4 вересня називали святом Вавили. У цей період вже закінчувалися всі польові роботи, тому селяни ремонтували, чистили та ховали садовий і городній інвентар до наступного сезону.

Сьогодні можна займатися рукоділлям та різними домашніми справами. Згідно з місячним календарем, 4 вересня варто дослухатися до своєї інтуїції, а також рекомендується усамітнення і медитації.

Народні прикмети на 4 вересня 2025 року

Багато ягід на горобині – чекайте на морозну зиму.

Багато лушпиння на цибулі – до холодної зими.

Вранці пішов дощ – зима буде сніжною.

