Сьогодні, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності. Це дата, яка нагадує про важливість допомоги іншим і про те, що кожен може зробити свій внесок у добрі справи – безкорисливо й щиро.

Також цього дня вшановують жінок корінних народів світу, які демонструють силу та відданість у збереженні культурної спадщини, мов і традицій своїх громад.

Серед інших важливих подій – Всесвітній день боротьби з множинною мієломою, що спрямований на підвищення обізнаності про хворобу, а також День психоаналітика та День запізнень.

Зараз дивляться

Для вірян 5 вересня пов’язане зі спомином святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

Факти ICTV зібрали всі головні події 5 вересня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 5 вересня 2025 року

Церковний календар вшановує пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Він походив зі священицького роду та разом зі своєю дружиною Єлисаветою був праведним і богобоязливим, але довго залишався бездітним.

Євангеліє від Луки розповідає, що під час служіння у храмі Захарії явився архангел Гавриїл і сповістив йому про народження сина, який стане великим пророком і приготує людей до приходу Спасителя. Спершу Захарія не повірив почутому, і на знак недовіри він занімів. Мова повернулася до нього тільки після народження Івана, коли Захарія письмово підтвердив дане йому ім’я.

Захарія став прикладом твердості та слухняності Божій волі. У християнській традиції він вшановується разом із сином – Іваном Предтечею, що став хрестителем Ісуса Христа.

Хто святкує день ангела 5 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда та Раїса.

Що не можна робити 5 вересня 2025 року

  • Лаятися, сваритися та ображати інших.
  • Давати порожні обіцянки.
  • Одягати брудні або пошкоджені речі.
  • Носити чи дарувати прикраси.
  • Брати до рук сипучі продукти (крупи, борошно).
  • Використовувати гострі предмети без потреби.
  • Відпускати тварин надвір без нагляду.
  • Починати нові справи чи знайомства — день несприятливий для цього.

Що можна робити сьогодні

5 вересня сприяє роботі з минулим, корекції планів і пошуку внутрішньої гармонії. Цей день називають днем навчання й накопичення знань, тому варто читати, писати, займатися інтелектуальною працею. Також підходить для виготовлення амулетів і талісманів.

Добре відвідати перукаря: стрижка цього дня обіцяє щастя й гарний зовнішній вигляд. Можна присвятити час омолоджувальним та косметичним процедурам.

Сприятливі також рукоділля, творчість, хатні справи й прибирання. Корисно попаритися в лазні чи сауні. День підходить для романтичних проявів, теплих почуттів і спілкування в колі друзів чи колег.

У період Місяця у Водолії вдаються реформи, експерименти, несподівані ідеї та навіть ризиковані проєкти. Це вдалий час для гри в лотерею чи участі в конкурсах, а також для покупок, які приносять задоволення.

Народні прикмети на 5 вересня 2025 року

  • Жаби мовчать чи ховаються – буде негода.
  • Червоне небо на світанку або низькі хмари – до дощу.
  • Багато ягід на горобині – до вологого бабиного літа й дощової осені.
  • Горобина пожовкла – зима прийде рано.
  • Журавлі та ластівки не відлетіли – буде тепле бабине літо.
  • Мурахи високо будують мурашники – до холодної зими.
  • Роса тримається до обіду – чекайте похолодання.
Читайте також
Церковний календар на вересень 2025: коли Різдво Богородиці та Воздвиження
церковний календар на вересень 2025

Пов'язані теми:

КалендарСвятаЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.