Яке свято 5 вересня 2025 та що неодмінно вдасться цього дня
Сьогодні, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності. Це дата, яка нагадує про важливість допомоги іншим і про те, що кожен може зробити свій внесок у добрі справи – безкорисливо й щиро.
Також цього дня вшановують жінок корінних народів світу, які демонструють силу та відданість у збереженні культурної спадщини, мов і традицій своїх громад.
Серед інших важливих подій – Всесвітній день боротьби з множинною мієломою, що спрямований на підвищення обізнаності про хворобу, а також День психоаналітика та День запізнень.
Для вірян 5 вересня пов’язане зі спомином святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.
Факти ICTV зібрали всі головні події 5 вересня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 5 вересня 2025 року
- Хто святкує день ангела 5 вересня 2025 року
- Що не можна робити 5 вересня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 5 вересня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 5 вересня 2025 року
Церковний календар вшановує пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Він походив зі священицького роду та разом зі своєю дружиною Єлисаветою був праведним і богобоязливим, але довго залишався бездітним.
Євангеліє від Луки розповідає, що під час служіння у храмі Захарії явився архангел Гавриїл і сповістив йому про народження сина, який стане великим пророком і приготує людей до приходу Спасителя. Спершу Захарія не повірив почутому, і на знак недовіри він занімів. Мова повернулася до нього тільки після народження Івана, коли Захарія письмово підтвердив дане йому ім’я.
Захарія став прикладом твердості та слухняності Божій волі. У християнській традиції він вшановується разом із сином – Іваном Предтечею, що став хрестителем Ісуса Христа.
Хто святкує день ангела 5 вересня 2025 року
Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда та Раїса.
Що не можна робити 5 вересня 2025 року
- Лаятися, сваритися та ображати інших.
- Давати порожні обіцянки.
- Одягати брудні або пошкоджені речі.
- Носити чи дарувати прикраси.
- Брати до рук сипучі продукти (крупи, борошно).
- Використовувати гострі предмети без потреби.
- Відпускати тварин надвір без нагляду.
- Починати нові справи чи знайомства — день несприятливий для цього.
Що можна робити сьогодні
5 вересня сприяє роботі з минулим, корекції планів і пошуку внутрішньої гармонії. Цей день називають днем навчання й накопичення знань, тому варто читати, писати, займатися інтелектуальною працею. Також підходить для виготовлення амулетів і талісманів.
Добре відвідати перукаря: стрижка цього дня обіцяє щастя й гарний зовнішній вигляд. Можна присвятити час омолоджувальним та косметичним процедурам.
Сприятливі також рукоділля, творчість, хатні справи й прибирання. Корисно попаритися в лазні чи сауні. День підходить для романтичних проявів, теплих почуттів і спілкування в колі друзів чи колег.
У період Місяця у Водолії вдаються реформи, експерименти, несподівані ідеї та навіть ризиковані проєкти. Це вдалий час для гри в лотерею чи участі в конкурсах, а також для покупок, які приносять задоволення.
Народні прикмети на 5 вересня 2025 року
- Жаби мовчать чи ховаються – буде негода.
- Червоне небо на світанку або низькі хмари – до дощу.
- Багато ягід на горобині – до вологого бабиного літа й дощової осені.
- Горобина пожовкла – зима прийде рано.
- Журавлі та ластівки не відлетіли – буде тепле бабине літо.
- Мурахи високо будують мурашники – до холодної зими.
- Роса тримається до обіду – чекайте похолодання.