Сьогодні, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності. Це дата, яка нагадує про важливість допомоги іншим і про те, що кожен може зробити свій внесок у добрі справи – безкорисливо й щиро.

Також цього дня вшановують жінок корінних народів світу, які демонструють силу та відданість у збереженні культурної спадщини, мов і традицій своїх громад.

Серед інших важливих подій – Всесвітній день боротьби з множинною мієломою, що спрямований на підвищення обізнаності про хворобу, а також День психоаналітика та День запізнень.

Зараз дивляться

Для вірян 5 вересня пов’язане зі спомином святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

Факти ICTV зібрали всі головні події 5 вересня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 5 вересня 2025 року

Церковний календар вшановує пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Він походив зі священицького роду та разом зі своєю дружиною Єлисаветою був праведним і богобоязливим, але довго залишався бездітним.

Євангеліє від Луки розповідає, що під час служіння у храмі Захарії явився архангел Гавриїл і сповістив йому про народження сина, який стане великим пророком і приготує людей до приходу Спасителя. Спершу Захарія не повірив почутому, і на знак недовіри він занімів. Мова повернулася до нього тільки після народження Івана, коли Захарія письмово підтвердив дане йому ім’я.

Захарія став прикладом твердості та слухняності Божій волі. У християнській традиції він вшановується разом із сином – Іваном Предтечею, що став хрестителем Ісуса Христа.

Хто святкує день ангела 5 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда та Раїса.

Що не можна робити 5 вересня 2025 року

Лаятися, сваритися та ображати інших.

Давати порожні обіцянки.

Одягати брудні або пошкоджені речі.

Носити чи дарувати прикраси.

Брати до рук сипучі продукти (крупи, борошно).

Використовувати гострі предмети без потреби.

Відпускати тварин надвір без нагляду.

Починати нові справи чи знайомства — день несприятливий для цього.

Що можна робити сьогодні

5 вересня сприяє роботі з минулим, корекції планів і пошуку внутрішньої гармонії. Цей день називають днем навчання й накопичення знань, тому варто читати, писати, займатися інтелектуальною працею. Також підходить для виготовлення амулетів і талісманів.

Добре відвідати перукаря: стрижка цього дня обіцяє щастя й гарний зовнішній вигляд. Можна присвятити час омолоджувальним та косметичним процедурам.

Сприятливі також рукоділля, творчість, хатні справи й прибирання. Корисно попаритися в лазні чи сауні. День підходить для романтичних проявів, теплих почуттів і спілкування в колі друзів чи колег.

У період Місяця у Водолії вдаються реформи, експерименти, несподівані ідеї та навіть ризиковані проєкти. Це вдалий час для гри в лотерею чи участі в конкурсах, а також для покупок, які приносять задоволення.

Народні прикмети на 5 вересня 2025 року

Жаби мовчать чи ховаються – буде негода.

Червоне небо на світанку або низькі хмари – до дощу.

Багато ягід на горобині – до вологого бабиного літа й дощової осені.

Горобина пожовкла – зима прийде рано.

Журавлі та ластівки не відлетіли – буде тепле бабине літо.

Мурахи високо будують мурашники – до холодної зими.

Роса тримається до обіду – чекайте похолодання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.