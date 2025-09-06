У суботу, 6 вересня, в Україні відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

Також на цю дату припадають Всесвітній день куликів, Всесвітній день бороди, День кавового морозива, День читання книги, Міжнародний день бекону, Міжнародний день стерв’ятника та День боротьби з прокрастинацією.

У церковному календарі сьогодні – Чудо архангела Михаїла в Хонах, або Михайлове чудо. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 6 вересня 2025 року

Щороку 6 вересня віряни вшановують архангела Михаїла, одного з головних ангелів у християнстві. Цього дня згадують кілька чудес, які відбулися в місцевості Хони (нині територія Туреччини). Одне з них – зцілення дівчини, яка випила води з джерела.

Також вважається, що архангел врятував церкву, яку язичники хотіли знищити, направивши на неї потік води з двох гірських річок. Тоді Михаїл ударив жезлом по горі, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, що врятувало храм.

Який сьогодні, 6 вересня 2025 року, день в Україні

В Україні 6 вересня відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Свято було встановлене Кабінетом Міністрів у 2021 році.

Подія присвячена працівникам ЦНАП, які забезпечують ефективне та якісне надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу.

Хто святкує день ангела 6 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар та Михайло.

Що не можна робити 6 вересня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів, заздрості, жадібності. Не можна проявляти байдужіть і відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять цього дня мити голову, щоб не “змити” розум і пам’ять. У Михайлів день не рекомендується фізично працювати як вдома, так і в полі чи на городі. Не варто брати до рук гострі предмети – підвищується ймовірність поранень.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто помолитися архангелу Михаїлу, попросивши в нього міцного здоров’я, зцілення від різних хвороб, захисту від зла і недобрих людей. 6 вересня рекомендується помиритися з усіма, з ким були у сварці або на кого тримали образу.

Народні прикмети на 6 вересня 2025 року

Теплий і сонячний день – вересень буде погожим.

Вранці туман – до потепління.

На березі вгорі зелене листя, а внизу вже все опало – до ранньої зими і теплої весни.

Дощ – до гарного врожаю гарбузів.

На калині багато ягід, а на дубі багато жолудів – зима буде холодною і сніжною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.