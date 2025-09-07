День підприємця – це нагода відзначити людей, які сміливо розвивають власну справу, створюють нові можливості та надихають інших своїм прикладом.

Ми підготували не лише цікаву інформацію про історію створення свята, а й добірку привітань у прозі та віршах.

Коли День підприємця у 2025 році

У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Це свято було засноване Указом Президента України № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року з метою підкреслити значення підприємницької діяльності для формування нових економічних відносин, розвитку демократії та зміцнення громадянського суспільства.

Зараз дивляться

День підприємця не є офіційним державним святом і не передбачає вихідного дня, але його активно підтримують бізнес-спільнота, місцеві органи влади та громадські організації.

День підприємця у 2025 році припадає на 7 вересня.

Історія свята День підприємця в Україні

Заснування Дня підприємця стало способом держави визнати роль малого та середнього бізнесу у розвитку економіки України. Указ 1998 року визначив необхідність належного вшанування підприємців, які у 1990-х роках започаткували ринкові перетворення, створювали приватні компанії з нуля та формували перше бізнес-середовище в незалежній Україні.

Протягом понад 25 років свято зазнало змін. Сьогодні воно охоплює не лише приватних підприємців і власників ТОВ, а й стартаперів, креативних бізнесменів та соціальних інноваторів.

Кого вітати у День підприємця 7 вересня

Привітання отримують:

приватні підприємці (ФОП);

власники ТОВ та корпорацій;

засновники стартапів;

керівники сімейного бізнесу;

соціальні підприємці;

креативні бізнесмени (культура, дизайн, ІТ);

усі, хто започаткував власну справу та активно її розвиває.

День підприємця: привітання у прозі

Вітаємо з Днем підприємця! Бажаємо натхнення у розвитку власної справи, стабільного прибутку, сміливих ідей і команду, яка завжди підтримує. Нехай кожен день приносить нові можливості та успіхи!

***

Зі святом! Бажаємо, щоб ваш бізнес розвивався без перешкод, щоб ризики перетворювалися на перемоги, а кожна ідея знаходила свого вдячного клієнта. Міцного здоров’я та невичерпної енергії для нових проєктів!

***

Вітаємо з Днем підприємця! Нехай ваша праця завжди приносить задоволення, ідеї реалізуються легко, а бізнес зростає і процвітає. Бажаємо впевненості, наснаги та фінансової стабільності.

***

З професійним святом! Бажаємо сміливості у прийнятті рішень, стабільного доходу та лояльних партнерів!

***

Вітаємо з Днем підприємця! Бажаю, щоб ваш бізнес завжди йшов у правильному напрямку, кожен проєкт приносив успіх, а життя було сповнене нових можливостей, яскравих ідей та стабільності.

Привітання з Днем підприємця у віршах

З Днем підприємця, шановні, вітаєм!

Ваш шлях непростий, але ви йдете далі,

У кожному кроці є мудрість, відвага,

Творите ви бізнес, мов ювелірні саги.

***

Ваша сила – у мріях, у вірі у себе,

Ви будуєте справи, мов дім із каменю.

Нехай успіх прийде, як рясний дощ в степу,

І приносить вам щастя в кожному дні, в кожному диханні.

***

Сьогодні свято ваше, підприємці славні!

Ви творите долі, мрії втілюєте в ділах,

Не боїтеся бур, ви справжні герої,

Керуєте бізнесом, як кораблем у морях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.