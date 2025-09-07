День підприємця в Україні: історія свята та привітання
День підприємця – це нагода відзначити людей, які сміливо розвивають власну справу, створюють нові можливості та надихають інших своїм прикладом.
Ми підготували не лише цікаву інформацію про історію створення свята, а й добірку привітань у прозі та віршах.
Коли День підприємця у 2025 році
У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Це свято було засноване Указом Президента України № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року з метою підкреслити значення підприємницької діяльності для формування нових економічних відносин, розвитку демократії та зміцнення громадянського суспільства.
День підприємця не є офіційним державним святом і не передбачає вихідного дня, але його активно підтримують бізнес-спільнота, місцеві органи влади та громадські організації.
День підприємця у 2025 році припадає на 7 вересня.
Історія свята День підприємця в Україні
Заснування Дня підприємця стало способом держави визнати роль малого та середнього бізнесу у розвитку економіки України. Указ 1998 року визначив необхідність належного вшанування підприємців, які у 1990-х роках започаткували ринкові перетворення, створювали приватні компанії з нуля та формували перше бізнес-середовище в незалежній Україні.
Протягом понад 25 років свято зазнало змін. Сьогодні воно охоплює не лише приватних підприємців і власників ТОВ, а й стартаперів, креативних бізнесменів та соціальних інноваторів.
Кого вітати у День підприємця 7 вересня
Привітання отримують:
- приватні підприємці (ФОП);
- власники ТОВ та корпорацій;
- засновники стартапів;
- керівники сімейного бізнесу;
- соціальні підприємці;
- креативні бізнесмени (культура, дизайн, ІТ);
- усі, хто започаткував власну справу та активно її розвиває.
День підприємця: привітання у прозі
Вітаємо з Днем підприємця! Бажаємо натхнення у розвитку власної справи, стабільного прибутку, сміливих ідей і команду, яка завжди підтримує. Нехай кожен день приносить нові можливості та успіхи!
***
Зі святом! Бажаємо, щоб ваш бізнес розвивався без перешкод, щоб ризики перетворювалися на перемоги, а кожна ідея знаходила свого вдячного клієнта. Міцного здоров’я та невичерпної енергії для нових проєктів!
***
Вітаємо з Днем підприємця! Нехай ваша праця завжди приносить задоволення, ідеї реалізуються легко, а бізнес зростає і процвітає. Бажаємо впевненості, наснаги та фінансової стабільності.
***
З професійним святом! Бажаємо сміливості у прийнятті рішень, стабільного доходу та лояльних партнерів!
***
Вітаємо з Днем підприємця! Бажаю, щоб ваш бізнес завжди йшов у правильному напрямку, кожен проєкт приносив успіх, а життя було сповнене нових можливостей, яскравих ідей та стабільності.
Привітання з Днем підприємця у віршах
З Днем підприємця, шановні, вітаєм!
Ваш шлях непростий, але ви йдете далі,
У кожному кроці є мудрість, відвага,
Творите ви бізнес, мов ювелірні саги.
***
Ваша сила – у мріях, у вірі у себе,
Ви будуєте справи, мов дім із каменю.
Нехай успіх прийде, як рясний дощ в степу,
І приносить вам щастя в кожному дні, в кожному диханні.
***
Сьогодні свято ваше, підприємці славні!
Ви творите долі, мрії втілюєте в ділах,
Не боїтеся бур, ви справжні герої,
Керуєте бізнесом, як кораблем у морях.