День підприємця – це нагода відзначити людей, які сміливо розвивають власну справу, створюють нові можливості та надихають інших своїм прикладом. 

Ми підготували не лише цікаву інформацію про історію створення свята, а й добірку привітань у прозі та віршах. 

Коли День підприємця у 2025 році 

У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Це свято було засноване Указом Президента України № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року з метою підкреслити значення підприємницької діяльності для формування нових економічних відносин, розвитку демократії та зміцнення громадянського суспільства.  

Зараз дивляться

День підприємця не є офіційним державним святом і не передбачає вихідного дня, але його активно підтримують бізнес-спільнота, місцеві органи влади та громадські організації.  

День підприємця у 2025 році припадає на 7 вересня. 

Історія свята День підприємця в Україні 

Заснування Дня підприємця стало способом держави визнати роль малого та середнього бізнесу у розвитку економіки України. Указ 1998 року визначив необхідність належного вшанування підприємців, які у 1990-х роках започаткували ринкові перетворення, створювали приватні компанії з нуля та формували перше бізнес-середовище в незалежній Україні.  

Протягом понад 25 років свято зазнало змін. Сьогодні воно охоплює не лише приватних підприємців і власників ТОВ, а й стартаперів, креативних бізнесменів та соціальних інноваторів. 

Кого вітати у День підприємця 7 вересня 

Привітання отримують: 

  • приватні підприємці (ФОП); 
  • власники ТОВ та корпорацій; 
  • засновники стартапів; 
  • керівники сімейного бізнесу; 
  • соціальні підприємці; 
  • креативні бізнесмени (культура, дизайн, ІТ); 
  • усі, хто започаткував власну справу та активно її розвиває. 

День підприємця: привітання у прозі 

Вітаємо з Днем підприємця! Бажаємо натхнення у розвитку власної справи, стабільного прибутку, сміливих ідей і команду, яка завжди підтримує. Нехай кожен день приносить нові можливості та успіхи! 

***

Зі святом! Бажаємо, щоб ваш бізнес розвивався без перешкод, щоб ризики перетворювалися на перемоги, а кожна ідея знаходила свого вдячного клієнта. Міцного здоров’я та невичерпної енергії для нових проєктів! 

***

Вітаємо з Днем підприємця! Нехай ваша праця завжди приносить задоволення, ідеї реалізуються легко, а бізнес зростає і процвітає. Бажаємо впевненості, наснаги та фінансової стабільності. 

***

З професійним святом! Бажаємо сміливості у прийнятті рішень, стабільного доходу та лояльних партнерів! 

***

Вітаємо з Днем підприємця! Бажаю, щоб ваш бізнес завжди йшов у правильному напрямку, кожен проєкт приносив успіх, а життя було сповнене нових можливостей, яскравих ідей та стабільності. 

Привітання з Днем підприємця у віршах 

З Днем підприємця, шановні, вітаєм!
Ваш шлях непростий, але ви йдете далі,
У кожному кроці є мудрість, відвага,
Творите ви бізнес, мов ювелірні саги.

*** 

Ваша сила – у мріях, у вірі у себе,
Ви будуєте справи, мов дім із каменю.
Нехай успіх прийде, як рясний дощ в степу,
І приносить вам щастя в кожному дні, в кожному диханні. 

*** 

Сьогодні свято ваше, підприємці славні!
Ви творите долі, мрії втілюєте в ділах,
Не боїтеся бур, ви справжні герої,
Керуєте бізнесом, як кораблем у морях. 

Читайте також
Календар свят на вересень 2025: коли день підприємця, краси і туризму
календар свят на вересень 2025

Пов'язані теми:

бізнес в УкраїніСвятаФОП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.