8 вересня відзначається Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають Другою Пречистою. Цього дня віряни вшановують народження Діви Марії — матері Ісуса Христа.

Сьогодні заведено відвідувати богослужіння в церкві та звертатися до Богородиці з молитвою про міцне здоров’я, злагоду в родині, заступництво і допомогу в складних життєвих ситуаціях.

З цим світлим й радісним святом варто привітати усіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці в картинках і віршах.

Зараз дивляться

Різдво Пресвятої Богородиці – картинки

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина скрізь розлетілася –

Пречиста Діва Марія народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

Радість і добро в нього впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Нехай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Ніколи вас не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише несуть.

***

Нехай у свято це велике

У серці світло засяє,

А Пречиста Матір Божа

Вашу родину оберігає.

***

У Різдво Пресвятої Богородиці

Нехай всі печалі й скорботи підуть.

Хай душа твоя щастям наповниться,

А молитви до неба дійдуть.

Нехай заступниця наша небесна,

У починаннях допоможе тобі.

Життя стане схоже на казку чарівну,

Немов рай настав на землі.

***

З Богородиці Різдвом,

І в день цієї сильної святої,

Наповнюється хай твій дім

Щастям і теплотою!

Не покине хай доброта,

Світиться усмішка на устах,

Кожна здійснюється мрія,

І хай з тобою буде віра і надія!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.