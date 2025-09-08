8 вересня відзначається Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають Другою Пречистою. Цього дня віряни вшановують народження Діви Марії — матері Ісуса Христа.

Сьогодні заведено відвідувати богослужіння в церкві та звертатися до Богородиці з молитвою про міцне здоров’я, злагоду в родині, заступництво і допомогу в складних життєвих ситуаціях.

З цим світлим й радісним святом варто привітати усіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці в картинках і віршах.

Різдво Пресвятої Богородиці – картинки

Різдво Пресвятої Богородиці

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці. Фото: Факти ICTV

Різдво Пресвятої Богородиці

Листівки до Різдва Пресвятої Богородиці. Фото: Факти ICTV

Різдво Пресвятої Богородиці

Листівки з привітаннями до Різдва Пресвятої Богородиці. Фото: Факти ICTV

Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці: листівки. Фото: Факти ICTV

Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці: листівки з привітаннями. Фото: Факти ICTV

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах

***

Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина скрізь розлетілася –
Пречиста Діва Марія народилася!

Я бажаю серденько відкрити,
Радість і добро в нього впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Нехай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості
Ніколи вас не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише несуть.

***

Нехай у свято це велике
У серці світло засяє,
А Пречиста Матір Божа
Вашу родину оберігає.

***

У Різдво Пресвятої Богородиці
Нехай всі печалі й скорботи підуть.
Хай душа твоя щастям наповниться,
А молитви до неба дійдуть.

Нехай заступниця наша небесна,
У починаннях допоможе тобі.
Життя стане схоже на казку чарівну,
Немов рай настав на землі.

***

З Богородиці Різдвом,
І в день цієї сильної святої,
Наповнюється хай твій дім
Щастям і теплотою!

Не покине хай доброта,
Світиться усмішка на устах,
Кожна здійснюється мрія,
І хай з тобою буде віра і надія!

***

