Різдво Пресвятої Богородиці 2025: як привітати близьких зі світлим святом
8 вересня відзначається Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають Другою Пречистою. Цього дня віряни вшановують народження Діви Марії — матері Ісуса Христа.
Сьогодні заведено відвідувати богослужіння в церкві та звертатися до Богородиці з молитвою про міцне здоров’я, злагоду в родині, заступництво і допомогу в складних життєвих ситуаціях.
З цим світлим й радісним святом варто привітати усіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці в картинках і віршах.
Різдво Пресвятої Богородиці – картинки
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах
***
Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина скрізь розлетілася –
Пречиста Діва Марія народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
Радість і добро в нього впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Нехай удачу принесуть!
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Ніколи вас не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише несуть.
***
Нехай у свято це велике
У серці світло засяє,
А Пречиста Матір Божа
Вашу родину оберігає.
***
У Різдво Пресвятої Богородиці
Нехай всі печалі й скорботи підуть.
Хай душа твоя щастям наповниться,
А молитви до неба дійдуть.
Нехай заступниця наша небесна,
У починаннях допоможе тобі.
Життя стане схоже на казку чарівну,
Немов рай настав на землі.
***
З Богородиці Різдвом,
І в день цієї сильної святої,
Наповнюється хай твій дім
Щастям і теплотою!
Не покине хай доброта,
Світиться усмішка на устах,
Кожна здійснюється мрія,
І хай з тобою буде віра і надія!
***