Різдво Пресвятої Богородиці – одне з найбільших свят у православному календарі, яке відзначається 8 вересня.

Цього дня віряни звертаються до Матері Божої з особливими молитвами про захист, допомогу та підтримку у життєвих випробуваннях.

Чому важливі молитви на Різдво Богородиці

Народження Діви Марії стало початком здійснення Божого задуму про спасіння людства.

Православна церква називає це свято “початком радості для всього світу”.

Саме тому молитви до Пресвятої Богородиці цього дня вважають особливо сильними – адже вони промовляються у день явлення Пречистої Діви світу.

Сильна молитва на Різдво Пресвятої Богородиці

Традиційна молитва на Різдво Богородиці звучить як прохання про захист від зла, укріплення у вірі та допомогу у важких обставинах

Пресвята Владичице Богородице, Твоїм славним Різдвом Ти принесла світові радість і надію. Визволи нас від усякої біди, захисти від ворогів видимих і невидимих, допоможи у скорботах і немочах. Покрий нас Твоїм чесним омофором і навчи завжди перебувати у вірі й любові до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

Окрім особливих молитов на Різдво Пресвятої Богородиці, православні християни часто звертаються до Марії зі щоденними проханнями. Найвідоміша – це Богородице Діво, радуйся, яка є частиною церковного богослужіння.

Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою; благословенна Ти між жінками і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших.

Також часто читають молитву Під Твою милість прибігаємо, особливо у часи небезпеки та тривог.

Вважається, у день Різдва Пресвятої Богородиці молитви про захист та допомогу мають особливу силу. Віряни просять Богородицю покрити їх своїм омофором, дати мудрість у житті й укріпити у випробуваннях.

